Фотофакт. Строители Барнаула внедрили техническое новшество — наружный лифт

"Регионстрой" оборудовал строящийся дом на улице Пролетарской, 155 технической новинкой. Теперь людей и груз на верхний этаж поднимает лифт, установленный снаружи здания. Об этом altapress.ru рассказал главный инженер компании Андрей Ерёмкин.
Грузо-пассажирский лифт установили на площадке, когда здание поднялось до 5 этажей. Затем направляющие лифта росли вместе с домом и их крепили к каждому этажу. Это приспособление позволяет перевозить до полутора тонн груза или по шесть человек одновременно. Груз в лифт заносят по загрузочной площадке, которая на нужном этаже служит мостом.
Андрей Ерёмкин,
главный инженер компании "Регионстрой":
Пока это не распространенное техническое решение: оборудование слишком дорого. Но на этом объекте мы поняли, что оно оправдывает себя. Подниматься пешком на 25 этаж, да еще и с грузом, тяжело и долго. После того, как человек добирается до своего рабочего места, ему нужно полчаса отдохнуть. Это становится проблемой, когда коробка дома построена и со строительной площадки убирают башенный кран, который, в том числе, помогал поднимать материалы на верх.
Отметим, что "Регионстрой" — застройщик, который специализируется на высотном строительстве. В конце прошлого года он ввел в эксплуатацию самый высокий дом в Барнауле — 25-этажный ЖК "Аврора". Также компания анонсировала строительство первых в городе 35-этажных домов на улице Аванесова, однако пока проект приостановлен.
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