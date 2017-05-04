Барнаульская дума отдала городское имущество под залог для кредита на дома "СтройГАЗа"

Барнаульская городская дума (БГД) хочет помочь компании "Барнаулкапстрой" открыть кредитную линию на 250 млн рублей. Эти деньги необходимы для завершения строительства дома на Павловском тракте, 297, который не смог достроить "СтройГАЗ", пишет ИА "Банкфакс".
В конце апреля на очередном заседании БГД депутаты решили отдать в залог муниципальное имущество — три помещения общей площадью 1,6 тыс кв. м, которые сейчас сдаются в аренду. Это сделали для того, чтобы "Барнаулкапстрой" смог открыть кредитную линию на 250 млн рублей и достроить жилой дом на Павловском тракте, 297. Это вынужденная мера, которая позволит завершить проект, где инвестором и подрядчиком выступал "СтройГАЗ". Напомним, эта компания оказалась в сложной финансовой ситуации, в том числе ряд кредиторов подали иск о признании ее банкротом.
Ранее администрация Барнаула и "Барнаулкапстрой" сообщали, что решили вопрос со строительством этого дома "СтройГАЗа", перезаключив договор подряда "Сибресурс". Это должно было предотвратить появление в крае обманутых дольщиков — в доме на Павловском тракте, 297 продано 81 "долевка" из 198, пишет "Банкфакс".
"Сибресурс" приступил к работам. Застройщик обещает сдать этот объект уже в ноябре текущего года, а соседний – весной 2018 года. Он станет завершающим этапом в строительстве жилого квартала "2008".
Напомним, что "Барнаулкапстрой" передал "Сибресурсу" еще один дом "СтройГАЗа": многоэтажку на Павловским тракте, 291. Проект реализуют совместно с инвестором девелоперской компанией "Династия". Проект подан как ЖК "Олимпийский". Ввести его в эксплуатацию планируют весной 2018 года.
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