Барнаульская дума отдала городское имущество под залог для кредита на дома "СтройГАЗа"

В конце апреля на очередном заседании БГД депутаты решили отдать в залог муниципальное имущество — три помещения общей площадью 1,6 тыс кв. м, которые сейчас сдаются в аренду. Это сделали для того, чтобы "Барнаулкапстрой" смог открыть кредитную линию на 250 млн рублей и достроить жилой дом на Павловском тракте, 297. Это вынужденная мера, которая позволит завершить проект, где инвестором и подрядчиком выступал "СтройГАЗ". Напомним, эта компания оказалась в сложной финансовой ситуации, в том числе ряд кредиторов подали иск о признании ее банкротом.

Ранее администрация Барнаула и "Барнаулкапстрой" сообщали, что решили вопрос со строительством этого дома "СтройГАЗа", перезаключив договор подряда "Сибресурс". Это должно было предотвратить появление в крае обманутых дольщиков — в доме на Павловском тракте, 297 продано 81 "долевка" из 198, пишет "Банкфакс".

"Сибресурс" приступил к работам. Застройщик обещает сдать этот объект уже в ноябре текущего года, а соседний – весной 2018 года. Он станет завершающим этапом в строительстве жилого квартала "2008".

Напомним, что "Барнаулкапстрой" передал "Сибресурсу" еще один дом "СтройГАЗа": многоэтажку на Павловским тракте, 291. Проект реализуют совместно с инвестором девелоперской компанией "Династия". Проект подан как ЖК "Олимпийский". Ввести его в эксплуатацию планируют весной 2018 года.