"Чтобы не было бредовых домыслов": Карлин и Дугин обсудили будущий генплан Барнаула

Сергей Дугин в числе ближайших перспектив назвал доработку проекта генерального плана развития Барнаула. "Надеюсь, в скором времени мы найдем компромиссное решение и важнейший документ примем", - сказал он.

Губернатор остановил мэра и попросил его выполнить эту работу с более широким привлечением жителей, общественных организаций. "Не нужно ничего скрывать, не нужно сглаживать углы", - посоветовал глава региона.

Отдельное внимание он уделил теме утилизации отходов. Напомним, именно вопрос размещения нового полигона ТБО и мусороперерабатывающего завода стал тем раздражителем, который вызвал протест граждан и заставил власти доработать проект генплана.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Развитие крупного города не может осуществляться без проблем, в том числе без проблем сбора, переработки, утилизации отходов. Такое население, такая производственная деятельность не могут не порождать большого объема отходов. Эту проблему нужно решать на современном технологическом уровне. При этом и жители города должны понимать, что никто с распростертыми объятиями с ближайших территорий не ждет барнаульскую мусорку. В облегченном варианте планировать решение этого вопроса я бы не рекомендовал. Территория городского округа достаточная, чтобы выбрать оптимальную площадку. Чтобы она была логистически удобная и не создавала дополнительную нагрузку на людей.

Губернатор уверен, что в решении этого вопроса "подходы прошлого века уже не приемлемы". По его мнению, нужно начинать практиковать хотя бы точечно раздельный сбор мусора и организовывать современную переработку.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Нельзя допускать того, чтобы у горожан создавалось напряжение и чтобы люди, заинтересованные в дестабилизации общественных настроений, стимулировали какие-то фантастические бредовые домыслы о чьем-то интересе в том или ином решении этой задачи.

Кроме того, глава региона убедительно попросил тщательнее подходить к точечной застройке, сразу просчитывая нагрузку на социальную инфраструктуру — детсады, школы, поликлиники.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Мы сегодня говорим о задаче социального обеспечения районов массовой жилой застройки, как о первоочередной. И мы этим занимаемся. Но и в исторической части города, и в целом ряде других территорий, в том числе тех, которые будут застраиваться современным жильем на площадках после сноса ветхого жилья, население заметно увеличится. И уже сегодня мы получаемся трансляции, что люди озабочены: жилье есть, район неплохой, но куда вести детей. Мы должны просчитывать все эти действия наперед и четко представлять последствия. При этом задуматься о минимизации негативных последствий нужно на старте, на момент принятия решения, получения разрешения на строительство.

По мнению Александра Карлина, новый генплан должен учитывать эти вопросы.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края: