Против бумажек. Барнаульцы стали чаще подавать заявления в электронном виде

Количество заявлений, поданных в Росреестр в электронном виде, увеличилось на 80% . Об этом сообщила Елена Бандурова, заместитель руководителя управления.
За первое полугодие 2017 года в электронной форме поступило 19 040 заявлений. Это на 81,8% больше показателей прошлого года. Рассмотрение документов на сайте занимает 3 рабочих дня, а размер госпошлины сокращен на 30%. Одновременно можно подать неограниченное число заявлений.
Юрий Калашников,
руководитель управления Росреестра:
Управление не осуществляет прием граждан уже более трех лет. Благодаря нашему ресурсу люди не взаимодействуют с чиновниками, не ходят по кабинетам и не стоят в очередях. Достаточно сдать документы в электронном виде. Если они пройдут экспертизу, то будут зарегистрированы.
Справка
Возможность подавать документы в электронном виде в росреестре появилась в 2015 году. Чтобы пройти регистрацию, пользователю нужно получить электронную подпись. Ее стоимость составляет от 2 до 4 тыс. рублей.
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