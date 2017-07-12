Недвижимость

Против бумажек. Барнаульцы стали чаще подавать заявления в электронном виде

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Сегодня, 20:10.
Недвижимость

Количество заявлений, поданных в Росреестр в электронном виде, увеличилось на 80% . Об этом сообщила Елена Бандурова, заместитель руководителя управления.

"Росреестр".
"Росреестр". Фото : altapress.ru.

За первое полугодие 2017 года в электронной форме поступило 19 040 заявлений. Это на 81,8% больше показателей прошлого года. Рассмотрение документов на сайте занимает 3 рабочих дня, а размер госпошлины сокращен на 30%. Одновременно можно подать неограниченное число заявлений.

Юрий Калашников,
руководитель управления Росреестра:

Управление не осуществляет прием граждан уже более трех лет. Благодаря нашему ресурсу люди не взаимодействуют с чиновниками, не ходят по кабинетам и не стоят в очередях. Достаточно сдать документы в электронном виде. Если они пройдут экспертизу, то будут зарегистрированы.

Справка

Возможность подавать документы в электронном виде в росреестре появилась в 2015 году. Чтобы пройти регистрацию, пользователю нужно получить электронную подпись. Ее стоимость составляет от 2 до 4 тыс. рублей.

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