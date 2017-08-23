Дмитрий Медведев хочет снизить ставку по ипотеке до 6% годовых

Правительство России поставили задачу Минфину и Минстрою найти возможность снизить ставку по жилищным кредитам. Премьер-министр Дмитрий Медведев рассчитывает на 6% годовых, пишет РБК.
Министерство финансов и Министерство строительства совместно с Банком России и АИЖК должны проанализировать возможность снижения ставок кредитам на жилье до 4 октября 2017 года. К этой дете ведомства должны будут представить в правительство предложения по развитию рынка ипотеки в России.
РБК пишет, что в конце мая 2017 года Медведев допустил снижение средней ставки по ипотеке до 6% годовых в ближайшее время. В начале июня в гендиректор АИЖК Александр Плутник заявил, что в следующем году средняя ипотечная ставка в России опустится ниже 10%, а в перспективе двух лет достигнет 6–7%.
В августе ведущие банки России сообщили о снижении ставки по ипотеке. Так в Сбербанке минимальная ставка на квартиры от застройщиков составляет 9,4%, а на вторичном рынке — 8,9% годовых.
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