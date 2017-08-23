Недвижимость

Дмитрий Медведев хочет снизить ставку по ипотеке до 6% годовых

84
Сегодня, 11:01.
Недвижимость

Правительство России поставили задачу Минфину и Минстрою найти возможность снизить ставку по жилищным кредитам. Премьер-министр Дмитрий Медведев рассчитывает на 6% годовых, пишет РБК.

Ипотека.
Ипотека. Фото : СС0.

Министерство финансов и Министерство строительства совместно с Банком России и АИЖК должны проанализировать возможность снижения ставок кредитам на жилье до 4 октября 2017 года. К этой дете ведомства должны будут представить в правительство предложения по развитию рынка ипотеки в России.

РБК пишет, что в конце мая 2017 года Медведев допустил снижение средней ставки по ипотеке до 6% годовых в ближайшее время. В начале июня в гендиректор АИЖК Александр Плутник заявил, что в следующем году средняя ипотечная ставка в России опустится ниже 10%, а в перспективе двух лет достигнет 6–7%.

В августе ведущие банки России сообщили о снижении ставки по ипотеке. Так в Сбербанке минимальная ставка на квартиры от застройщиков составляет 9,4%, а на вторичном рынке — 8,9% годовых. 

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
Партизанская, 149 Партизанская, 149
ул. Интернациональная, 101 ул. Интернациональная, 101