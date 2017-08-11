Сбербанк в четвертый раз в этом году снизил ставки по ипотеке

Ставки снижены как на покупку жилья как на первичном рынке (новостройки), так и на вторичном.

На первичном рынке ставки начинаются от 9,4%, снижение по сравнению с предыдущей ставкой 0,6 процентных пункта. Такие ставки действуют при использовании сервиса электронной регистрации, минимальные ставки распространяются на участников зарплатных проектов Сбербанка.

Без использования электронной регистрации ставки для приобретения жилья в новостройке начинаются от 9,5%, минимальные ставки тоже для участников зарплатных проектов банка. По сравнению с прежней ставкой снижение — 1,2 процентных пункта. Минимальные ставки действуют для покупки жилья у застройщиков-партнеров — их, по данным алтайского отделения Сбербанка, 34.

На вторичном рынке самая дешевая ипотека для молодых семей и при использовании сервиса электронной регистрации: базовая ставка снижена с 9,75% до 8,9% годовых. Стандартные программы кредитования при использовании электронной регистрации начинается от 9,4%, раньше по этому продукту ставки были от 10,25%.

Максим Волков,

управляющий алтайским отделением Сбербанка:

Это самые низкие процентные ставки за весь мой период работы в Сбербанке и, наверное, и за весь период работы банка. Самые высокие ставки в нашем банке — от 12%, но таких кредитов мы выдаем немного. Рабочая ставка сегодня 9,5-10-11% годовых.

Объемы ипотечного кредитования в стране упали два года назад: в алтайском отделении Сбербанка с 10,2 млрд рублей в 2014 году до 6,7 млрд рублей в 2015 году.

В 2016 году объем выдач увеличился, но не очень существенно: на 6%. А уже в 2017 году увеличение идет весьма динамично. Если на 1 августа 2016 года жители края и Республики Алтай получили кредиты на 3,875 млрд рублей, то на 1 августа 2017 года на 4,687 млрд рублей, или примерно на 20%.

И к концу года, по осторожным прогнозам Максима Волкова, банк выдаст ипотеку на 8,68 млрд рублей. Иначе говоря, докризисные объемы еще не восстановятся, но, тем не менее, прогнозируемый рост ипотеки в 2017 году в алтайском Сбербанке составит 21,5%.

Максим Волков,

управляющий алтайским отделением Сбербанка:

Осенью объемы ипотечного кредитования традиционно увеличиваются. Учитывая снижение процентных ставок с 10 августа, мы увидим всплеск ипотечного кредитования у нас в банке.

Интересно, что рефинансирование ипотечных кредитов других банков (которое позволяет снизить платежи по кредитам) занимает пока относительно небольшую долю: алтайский Сбербанк выдает ежемесячно такие кредиты на 800-900 млн рублей, объем "рефинанса" ипотеки — 20-40 млн рублей.

Ставки по ипотечным кредитам снижаются и в других банках. В июне средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам в России составила 11,11% — это минимальное значение за всю историю наблюдений. При этом в правительстве РФ прогнозируют дальнейшее снижение ставок в течение ближайших двух лет.

Справка

Сбербанк на первичном и вторичном рынке ипотечного кредитования в Алтайском крае занимается около 56%. Средний размер выданного в этом банке ипотечного кредита в 2017 году составил 1,14 тыс. рублей.

Источник: Алтайское отделением № 8644 ПАО "Сбербанк".