Ставки по ипотеке в России снизились до рекордного значения

В июне средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам в России составила 11,11% - это минимальное значение за всю историю наблюдений. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центробанк РФ.
В Банке России сообщили, что объем выдачи ипотеки в первом полугодии 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16%. В сообщении ЦБ указано, что за полгода банки выдали 423,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 773 млрд руб. По данным Центробанка, портфель ипотечных жилищных кредитов на 1 июля 2017 года составил 4,671 трлн руб. Доля просроченных ипотечных жилищных кредитов продолжает держаться на низком уровне — 1,5%, 71,6 млрд руб.
О вероятности снижения ставок по ипотеке ранее говорили глава Минэкономики Максим Орешкин и директор Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию Александр Плутник. По словам Орешкина, в 2018 году ожидается уровень 8-9%, Александр Плутник, в свою очередь, считает, что в течение двух лет ставки достигнут значений 6-7%.
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