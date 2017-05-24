Часть скандального дома "Демидов Парка" пообещали достроить к концу года

Встреча состоялось 22 мая в городском центре культуры "Современник" в Новоалтайске. Владимир Шрамко, генеральный директор "Аспекта", рассказал, что в сентябре 2017 года в эксплуатацию введут 1-4 секции, в декабре — 5-7 секции. Таким образом полностью дом сдадут до конца года. Сейчас к дому проведены вода, газ, в настоящий момент проводится прокладка сетей канализации. Сети тянут на весь квартал "Демидов Парк". "Позиция компании следующая: достроить этот дом и развивать весь микрорайон", — подчеркнул Шрамко.

Также спикер пообещал, что как только "Аспект" выйдет из процедуры наблюдения, "то будем возвращать всем кредиторам денежные средства". Кроме того, дольщикам выплатят неустойку просрочки ввода дома, которая согласно закона ФЗ№214 "О долевом участие в строительстве...", составляет 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки.

Дольщики поинтересовались, когда им переоформят просроченные страховки договоров долевого участия в строительстве. Напомним, что этот вопрос подняли еще в прошлом году, когда проблемами строительства "Демидов Парка" заинтересовался губернатор края Александр Карлин. Гендиректор "Аспекта" рассказал, что компания ведет переговоры с двумя страховыми компаниями, с которыми могут быть заключены договоры. Пока положительного решения о сотрудничестве нет.

Факт

Дом на ул. Прудская, 40 в Новоалтайске — самый крупный долгострой Алтайского края. В нем спроектировано 765 квартир. По данным Госинспекции заключено 499 договоров долевого участия, дольщики заплатили 508,16 млн. рублей. 27 января Арбитражный суд Алтайского края ввел процедуру наблюдения компании "Аспект" — застройщика ЖК "Демидов Парк" в Новоалтайске.