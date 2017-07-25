Дольщики "СтройГАЗа" собрались на протестный пикет в Барнауле

Александр Сартаков рассказал, что юридически застройщик не нарушил сроков строительства дома на Антона Петрова, 254: по договору передать квартиры должны с 1 июля 2017 года по 31 января 2018-го. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию — февраль 2018 года, подтверждает проектная декларация новостройки на сайте компании "СтройГАЗ".

Фактически до ввода оставшейся части дома осталось полгода, но на строительной площадке жизнь едва теплится, говорят дольщики. Для завершения строительства, передает Сартаков слова работников "СтройГАЗа", нужно около 30 млн рублей. Сами дольщики считают, что потребуется 40 млн. Деньги нужны на то, чтобы до конца закрыть фасады утеплителем и навесными панелями, установить радиаторы отопления и оштукатурить помещения.

Александр Сартаков,

член инициативной группы дольщиков Антона Петрова, 254:

На площадке время от времени работают по два-три человека. Такими темпами застройщик вряд ли успеет сдать объект в срок. Он уже нарушил обещание достроить нашу секцию в 2015 году. Пусть он давал его на словах, но они были убедительны: их подкрепляли справки для органов опеки с обозначенным сроком. Но на деле оказалось, что именно с 2015 года строительство дома заморозили.

Замруководителя Госинспекции Алтайского края Виталий Такаш подтвердил altapress.ru, что темпы строительства дома "не очень высокие". Он отметил, что на этом этапе надзорные органы не могут вмешиваться в деятельность компании, но сообщил, что представители "СтройГАЗа" планируют в ближайшее время передать в Госинспекцию информацию о том, какие суммы направят на достройку многоэтажки . В "СтройГАЗе" же от общения с журналистами по-прежнему отказываются. Также представители компании не планируют прийти на пикет, чтобы поговорить с дольщиками, говорит Сартаков. Между тем, вопросов у последних масса.

Александр Сартаков,

член инициативной группы дольщиков Антона Петрова, 254:

Многие продали квартиры, воспользовались сертификатами, 80% дольщиков взяли ипотеку, чтобы купить квартиры в доме знаменитого строителя Алтайского края — в компании "СтройГАЗ". Теперь они платят и за арендное жилье, и в банк. Нас тревожит, что если "СтройГАЗ" обанкротят, мы будем кредиторами только третьей очереди. То есть сначала должны будут погасить задолженности перед кредиторами первой и второй очередей. При таком сценарии нам скорее всего придется достраивать дом из своих средств и уже сейчас мы понимаем, что это будет очень трудно сделать. Ведь квартиры находятся в разной степени готовности. Как убедить людей вносить деньги на то, чтобы привели в порядок помещение соседей?

Всего в строящейся секции дома 195 квартир, которые приобрели около 250 дольщиков. Не все они готовы активно протестовать, говорит Сартаков. Но около 100 дольщиков планируют выйти на пикет 29 июля.

Напомним, что по итогам 2016 года компания "СтройГАЗ" сработала с убытком. Сейчас предприятие находится в экономической яме, а арбитражный суд Алтайского края с сентября этого года рассматривает иски о банкротстве. На данный момент судебные тяжбы продолжаются, а список кредиторов пополняют новые компании, свидетельствуют материалы дела. В числе заявителей одно из подразделений СПП "СтройГАЗ" Голухинский цементный завод.

Попав в сложную экономическую ситуацию, строительная компания постепенно растеряла свои госзаказы. В их числе Художественный музей на площади Октября и административное здание МЧС в Барнауле, тубдиспансер в Новоалтайске. Бывшие сотрудники "СтройГАЗа" сообщают, что им не выплатили долги по заработной плате.

Справка

Разрешение на строительство дома на Антона Петрова, 254 выдали в июле 2011 года. Это должна быть разноэтажная высотка на 616 квартир, расположенных в нескольких секциях. В доме спроектирована подземная автостояка. Дольщики отмечают, что дом очень привлекателен для проживания. Он расположен внутри застроенной территории города с развитой социальной инфраструктурой.

Факт

Четыре недостроенные дома "СтройГАЗа" передали другим компаниям, чтобы они завершили проекты.