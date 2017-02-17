Недвижимость

Фотофакт. Стало известно, как будет выглядеть жилой комплекс на месте Барнаульского ЛВЗ

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Сегодня, 13:28.
Недвижимость

ПСК "Строительная перспектива" планирует построить жилой комплекс на месте бывшего Барнаульского ликеро-водочного завода около парка "Изумрудный". Визуализация будущего квартала появилась на форуме skyscrapercity. Адрес объекта — пр. Комсомольский, 122 г.

Визуализация жилого комплекса на месте бывшего Барнаульского ЛВЗ.
Визуализация жилого комплекса на месте бывшего Барнаульского ЛВЗ. Фото : skyscrapercity.com.

Рендер на паспорте объекта показывает, что жилой комплекс включит в себя три дома: 24-этажную "свечку" и два дома с блоками от 12 до 18 этажей, которые объединены одноэтажным зданием. Внутри квартала расположились прогулочная и спортивная площадки, аллея и цветники. Двор закрыт от транспорта.

Главным фасадом комплекс выходит на улицу Путиловская. За ним расположился комплекс исторических зданий бывшего Барнаульского ликеро-водочного завода.

Фотоистория. Барнаульский ЛВЗ, который мы потеряли и найдем

Напомним, что в 2016 году компания "Строительная перспектива" приобрела землю (3,9 га) и комплекс зданий Барнаульского ЛВЗ. Большая часть из них представляли собой полуразрушенные здания советской постройкой, которые были включены в производство напитков. Однако часть зданий — столетние памятники архитектуры: спиртохранилище, бондарная, конюшня, здание заводоуправления и склад. По словам нового собственника, они располагаются на территории примерно в 1,2 гектара. Ее выделят в отдельную охраняемую зону. Сами здания будут реставрировать.

Визуализация жилого комплекса на месте бывшего Барнаульского ЛВЗ.
Визуализация жилого комплекса на месте бывшего Барнаульского ЛВЗ.

Ранее в ПСК "Строительная перспектива" altapress.ru рассказывали, что они планируют в новом жилом комплексе построить несколько многоэтажных домов и устроить парковку примерно на 500 машиномест.

На данный момент продажу квартир в новостройках еще не открыли, рассказали altapress.ru сотрудники ПСК "Строительная перспектива". Застройщик рассказал, что он стал первой компанией в Алтайском крае и одной из немногих в России, которая начинает работать по новому закону ФЗ-№214. С 1 января 2017 года поправки существенно поменяли пакет документов, сопровождающих долевое строительство.

Панорама БЛВЗ.
Панорама БЛВЗ.
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