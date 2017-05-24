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Фотофакты. Арт-критик Вадим Климов о будущем Нового Арбата и Старого базара

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Сегодня, 11:30.
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Тема градостроительства в Барнауле – одна их самых острых. Во многом это связано с отношением к сносу старых объектов и возведению новых. Известный арт-критик Вадим Климов сторонник перемен аргументировано объяснил нам, как и почему должен меняться центр Барнаула.

Арт-критик Вадим Климов.
Арт-критик Вадим Климов. Фото : Влад Сергеев.

— Я считаю, что центральным местом культурного отдыха на улице Малотобольской в качестве местного Арбата должен стать городской драматический театр. Дело в том, что только театр может привлечь внимание к этому месту три вечера в неделю. Наша публика ходит в театр и это даст весомый стимул к развитию барнаульского Арбата. Станет культурным постоянно действующим объектом. Даже зимой. Пока не известно, кто бы захотел купить эти развалины и для каких целей.

Арт-критик Вадим Климов.
Арт-критик Вадим Климов.

— Без всякого сомнения, в этом районе должны быть хорошие рестораны с отличной кухней и обслуживанием. Публика после посещения, например, филармонии, театра желает отдохнуть и обсудить увиденное. К тому же, здесь строятся многоэтажные жилищные комплексы, где будут проживать тысячи людей. Им наверняка будет комфортно отдыхать с удовольствием в подобных заведениях. Должны же быть в городе хорошие рестораны, куда будут специально ходить как в гастрономический театр.

Арт-критик Вадим Климов.
Арт-критик Вадим Климов.

— В этом месте логично построить гостинично-жилищный комплекс. Так как тут мост и въезд в город. На первом этаже размесятся бутики и рестораны. На втором, третьем можно построить гостиничные номера. А на этажах повыше - апартаменты для проживания. Если туркластер будут посещать иностранные туристы, то им будут необходимы номера повышенной комфортности в шаговой доступности.

Арт-критик Вадим Климов.
Арт-критик Вадим Климов.

— Мне нравится, что это здание скоро обретет новый вид. Базара нет давно, и с появлением торговых центров закончилась эра таких советских базаров. Насколько я знаю, новые владельцы не хотят строить здесь торгово-развлекательный центр. А тем более его сносить. Думаю, будущее переопределит туристический кластер.

Арт-критик Вадим Климов.
Арт-критик Вадим Климов.

— А я рад, что на маленькой уютной улочке появится современный 16-этажный дом с детской площадкой, цветником, парковкой, тротуаром. Глядя на этот район видно, город, наконец, таки вышел к реке. Спустя 100 лет. Это дает новый виток развития застройки старого города. И на смену баракам, ветхим деревянным домам и каким то хоз постройкам приходят новые дома, мне нравятся некоторые высотки в старом городе. Надо к этому разумно подходить!

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте domos22.ru.

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