Недвижимость

Фотофакты. В Алтайском крае строят школу за 80 млн рублей

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Сегодня, 18:53.
Недвижимость

В селе Юдиха Тюменцевского района строят школу на 80 учащихся по программе создания новых мест в общеобразовательных организациях. Стоимость проекта — более 80 млн. рублей, сообщает сайт края.

Строительство школы в Юдихе.
Строительство школы в Юдихе. Фото : altairegion22.ru.

Строительство ведет компания "Строй-вест". Работу начали в ноябре прошлого года. В настоящее время на месте уже возвели фундамент, наружные и внутренние стены, кровлю, два крыльца; установили окна, систему вентиляции. Сейчас ведутся работы по утеплению и отделке стен сайдингом, возводятся системы отопления, водоснабжения, электроснабжения и т.п.

Строительство школы в Юдихе.
Строительство школы в Юдихе.

В настоящее время выполнено 60% работ, ведется отделка. Объект должны ввести в строй к 15 августа.

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