Фотофакты. В Барнауле продают коттедж с сауной, пекарней и мукомольным цехом

В Барнауле продают коттедж с сауной, пекарней и мукомольным цехом .Фото : Недвижимость Алтай. В Барнауле продают коттедж с сауной, пекарней и мукомольным цехом .Фото : Недвижимость Алтай. В Барнауле продают коттедж с сауной, пекарней и мукомольным цехом .Фото : Недвижимость Алтай. В Барнауле продают коттедж с сауной, пекарней и мукомольным цехом .Фото : Недвижимость Алтай. В Барнауле продают коттедж с сауной, пекарней и мукомольным цехом .Фото : Недвижимость Алтай. В Барнауле продают коттедж с сауной, пекарней и мукомольным цехом .Фото : Недвижимость Алтай. В Барнауле продают коттедж с сауной, пекарней и мукомольным цехом .Фото : Недвижимость Алтай. В Барнауле продают коттедж с сауной, пекарней и мукомольным цехом .Фото : Недвижимость Алтай. В Барнауле продают коттедж с сауной, пекарней и мукомольным цехом .Фото : Недвижимость Алтай.

Площадь коттеджа — 1 000 кв.м. Внутри расположено несколько организаций: СТО на 200 кв.м., продуктовый магазин, сауна с бассейном и горкой, парилкой и комнатой с кроватью, а также пекарня с мукомольным цехом. В доме также есть два рабочих кабинета и жилая зона — 3 номера с различными удобствами и 2 квартиры.

Квартиры, общей площадью 400 кв.м., имеют камины и отдельные входы. Отопление у коттеджа центральное, но в подвале есть место для собственной котельной. Цена многопрофильного коттеджа — 10 550 000 рублей.