Фотофакты. На "барнаульской Рублевке" продают недостроенный коттедж под фитнес-центр

Недостроенный 4-этажный коттедж. Фото : "Недвижимость Алтай". Недостроенный 4-этажный коттедж. Фото : "Недвижимость Алтай". Недостроенный 4-этажный коттедж. Фото : "Недвижимость Алтай". Недостроенный 4-этажный коттедж. Фото : "Недвижимость Алтай". Недостроенный 4-этажный коттедж. Фото : "Недвижимость Алтай". Недостроенный 4-этажный коттедж. Фото : "Недвижимость Алтай". Недостроенный 4-этажный коттедж. Фото : "Недвижимость Алтай".

Площадь объекта составляет 522 кв. метра, отмечает "Недвижимость Алтай". Поэтому риэлтор, занимающийся продажей, считает, что объект можно переоборудовать под какой-нибудь бизнес.

"Объект можно использовать даже под дневной центр для детей, потому что можно организовать и обучение, и ежедневное пребывание, и занятия спортом. Также здание подойдет под хоспис", — утверждает риэлтор.

Цена объекта — 15,5 млн. рублей.