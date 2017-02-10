Фотофакты. На "барнаульской Рублевке" продают недостроенный коттедж под фитнес-центр

В Барнауле выставили на продажу недостроенный четырехэтажный коттедж, который находится на так называемой "барнаульской Рублевке" (Лесная поляна, 14а). Продавцы предлагают открыть в нем бизнес.
Недостроенный 4-этажный коттедж. Фото : "Недвижимость Алтай".
Недостроенный 4-этажный коттедж. Фото : "Недвижимость Алтай".
Недостроенный 4-этажный коттедж. Фото : "Недвижимость Алтай".
Недостроенный 4-этажный коттедж. Фото : "Недвижимость Алтай".
Недостроенный 4-этажный коттедж. Фото : "Недвижимость Алтай".
Недостроенный 4-этажный коттедж. Фото : "Недвижимость Алтай".
Недостроенный 4-этажный коттедж. Фото : "Недвижимость Алтай".
Площадь объекта составляет 522 кв. метра, отмечает "Недвижимость Алтай". Поэтому риэлтор, занимающийся продажей, считает, что объект можно переоборудовать под какой-нибудь бизнес.
"Объект можно использовать даже под дневной центр для детей, потому что можно организовать и обучение, и ежедневное пребывание, и занятия спортом. Также здание подойдет под хоспис", — утверждает риэлтор.
Цена объекта — 15,5 млн. рублей.
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