Мэрия готовится перестроить огромный микрорайон в центре Барнаула

Об этих планах Алексей Бобров сообщил в первую очередь Наталье Полосиной, председателю комитета по образованию мэрии, которую беспокоит ситуация с местами в детских садах и школах в центе Барнаула.

Наталья Полосина,

председатель комитета по образованию мэрии:

Мы скоро придем к тому, что у нас не будет объектов социальной сферы в сносимых кварталах. Это те, которые идут за Красноармейским и улицей Ядринцева, ближе Челюскинцев. Там детсадов и школ нет. Мы можем получить ситуацию еще более сложную, нежели в новых микрорайонах. Мы просим побудить застройщиков оставлять на первых этажах своих новостроек места хотя бы под детсады.

Алексей Бобров рассказал, что знает об этой проблеме. Повлиять на застройщиков комитет не может, поэтому ищет возможность строить сады и школы.

Алексей Бобров,

председатель комитета по строительству и архитектуре города:

Прежде всего под них нужно зарезервировать участки. Комитет муниципального заказа оформил заявку по утверждению подрядчика на разработку проекта планировки квартала в границах улицы Ядринцева, Гоголя, Анатолия и Красноармейский. Работы наметили на 2017 год.

Напомним, что новым генеральным планом развития Барнаула мэрия хочет направить город по пути обновления старого жилищного фона. Для этого в проекте обозначены участки развития застроенных территорий. Один из них как раз находится в границах улицы Ядринцева, Гоголя, Анатолия и Красноармейский.

Пилотный проект развития застроенных территорий стартовал в Барнауле в 2015 году, когда компания "Барнаулкапстрой" выиграла тендер на эти работы. Микрорайон появится в границах улиц Витебской, Советской Армии и Минской на месте домов, ранее признанными аварийными. Инвестор выкупит их по цене, которую определила оценочная компания, выигравшая тендер мэрии на соответствующие работы. На освободившихся площадках планируют четыре десятиэтажных дома и три 16-этажные свечки с помещениями под детсады на 40 мест в каждом доме, которые мэрия может взять на баланс. Завершить строительство микрорайона планируют к 2021 году.