Фотофакты. В Барнауле продают трехэтажных коттедж в современном стиле

В Барнауле на продажу выставили трехэтажный кирпичный коттедж площадью 410 кв. метров, который располагается на участке в 12 соток. По словам риэлтора, хозяева оставляют будущим жильцам мебель, сообщает "Недвижимость Алтая".
В этом доме есть тренажерный зал, котельная, гардеробная, прихожая, холл, гостиная с камином, кухня-столовая, гостевой санузел, три спальни, две ванных комнаты. На участке есть гараж, летняя беседка с барбекю и детская площадка.
Цена объекта — 18,4 млн рублей.
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