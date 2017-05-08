Фотофакты. В Барнауле продают трехэтажных коттедж в современном стиле

В этом доме есть тренажерный зал, котельная, гардеробная, прихожая, холл, гостиная с камином, кухня-столовая, гостевой санузел, три спальни, две ванных комнаты. На участке есть гараж, летняя беседка с барбекю и детская площадка.

Цена объекта — 18,4 млн рублей.