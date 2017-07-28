Недвижимость

Градсовет одобрил реконструкцию барнаульского "Леруа Мерлен"

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Сегодня, 16:14.
Недвижимость

Члены градостроительного совета на заседании 28 июля единогласно одобрили реконструкцию первого барнаульского "Леруа Мерлен".

В Барнауле открылся первый магазин "Леруа Мерлен".
В Барнауле открылся первый магазин "Леруа Мерлен". Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.

Защита проекта по реконструкции заняла не более 5 минут. Представители "Леруа Мерлен" планируют пристроить два тамбурных помещения к уже существующему входу в здание на Павловском тракте, 192а (около ТРЦ "Арена"). Пожарные входы и выходы продублируют.

Ранее посетители и работники магазина жаловались на холод у касс. Новые тамбуры снизят потерю тепла в торговом центре. Пристройка не увеличит суммарную площадь "Леруа Мерлен".

Первый торговый центр "Леруа Мерлен" появился в Барнауле весной 2015 года.

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