Градсовет одобрил реконструкцию барнаульского "Леруа Мерлен"

Защита проекта по реконструкции заняла не более 5 минут. Представители "Леруа Мерлен" планируют пристроить два тамбурных помещения к уже существующему входу в здание на Павловском тракте, 192а (около ТРЦ "Арена"). Пожарные входы и выходы продублируют.

Ранее посетители и работники магазина жаловались на холод у касс. Новые тамбуры снизят потерю тепла в торговом центре. Пристройка не увеличит суммарную площадь "Леруа Мерлен".

Первый торговый центр "Леруа Мерлен" появился в Барнауле весной 2015 года.