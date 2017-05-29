Фотофакты. Как выглядит погром внутри бывшего здания театра кукол "Сказка"

Как выглядит здание театра кукол "Сказка" после нескольких лет запустения. Фото : Егор Галкин. Как выглядит здание театра кукол "Сказка" после нескольких лет запустения. Фото : Егор Галкин. Как выглядит здание театра кукол "Сказка" после нескольких лет запустения. Фото : Егор Галкин. Как выглядит здание театра кукол "Сказка" после нескольких лет запустения. Фото : Егор Галкин. Как выглядит здание театра кукол "Сказка" после нескольких лет запустения. Фото : Егор Галкин. Как выглядит здание театра кукол "Сказка" после нескольких лет запустения. Фото : Егор Галкин. Как выглядит здание театра кукол "Сказка" после нескольких лет запустения. Фото : Егор Галкин. Как выглядит здание театра кукол "Сказка" после нескольких лет запустения. Фото : Егор Галкин.

Напомним, что в апреле 2017 года в краевом управлении по культуре и архивному делу сообщили, что в "Родину" театр кукол переедет временно. Сейчас "Сказка" обитает в ДК Моторостроителей. Как планируют чиновники управления, театр заработает в "Родине" уже в следующем сезоне, то есть, с осени 2017 года.

В начале текущего года Александр Карлин раскритиковал строителей, объявивших сумму строительства нового здания для театра кукол: 400 млн. руб. Через некоторое время подрядчики умерили аппетит и предложили построить театр за 300 млн. Снести старое здание театра планируют уже в этом году.

В кинотеатре "Родина" перестали показывать фильмы с января 2017 года. С тех пор общественность обсуждает, что надо разместить в этом старом здании.

Справка

Для строительства нового здания "Сказки" предстоит снести старую постройку 1968 года. Новый театр будет расположен по прежнему адресу. Под застройку отдадут земельные участки по ул. Пушкина, 41 и ул. Пушкина, 43. Проектировщиком для разработки проектно-сметной документации строительства стала "Авторская мастерская Тоскина". Проект здания предполагается выполнить в стиле, характерном для архитектуры конца XIX — начала ХХ веков.