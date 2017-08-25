"Мария-Ра" купила собственность футбольного клуба

Торги по конкурсному производству обанкротившегося ФК "Кемерово" проводились 22 августа.

Алтайский ритейлер приобрел нежилое помещение площадью 577 кв. м за 19,85 млн рублей при стартовой цене 11,67 млн рублей.

Конкурсное производство в компаниях "Аква груп" кемеровского предпринимателя Константина Яковлева, которому принадлежит ООО "ФК "Кемерово", ООО "Аквамаркет" и ООО "Аквамаркет-Сибирь" (в них был розничный бизнес предпринимателя), ООО "Продлюкс" (общепит) — было открыто в декабре 2015 года, затем продлено. В январе 2016 года был признан банкротом и сам Константин Яковлев как физическое лицо. Процедура реализации его имущества также продолжается. ООО "ФК "Кемерово", признанное банкротом в феврале 2016 года, известно тем, что в интересах группы приобретало недвижимость в Новосибирске и Кемерове.