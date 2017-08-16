ТРЦ "Галактика" почти готов к открытию

В торгово-развлекательном центре "Галактика" установили лифты и эскалаторы азиатского бренда CANNY, сообщает Олеся Попик, бренд-менеджер "Первой эскалоторно-лифтовой компании". Техника заработает в день технического открытия второй очереди молла 25 августа.
В ТРЦ установили 13 эскалаторов со скоростью 0,5 м/с. Два уровня парковки и три этажа центра соединяют 11 лифтов CANNY, из которых два панорамных лифта стали украшением центрального атриума "Галактики".
25 августа состоится техническое открытие второй очереди торгового центра, уточняет "Первая эскалоторно-лифтовая компания". Ранее Анастасия Пряникова, маркетолог компании "Гид" (франчайзи "Макдональдса"), рассказала СМИ, что кафе в "Галактике" откроют 25 августа. На эту же дату намечали открытие всего центра.
Справка
ТРЦ "Галактика" — молл регионального формата. Здание торгового центра строится на месте Барнаульского аппаратурно-механический завода, который несколько лет назад приобрел Евгений Ракшин, совладелец компании "Мария-Ра". В нем открыт французской продуктовый магазин "Ашан" и еще несколько магазинов. Торговая галерея всего ТРЦ рассчитана на примерно 200 магазинов. Также здесь разместят фудкорт, всесезонный каток, детский развлекательный центр и восьмизальный кинотеатр сети "Киномир".
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