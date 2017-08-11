В барнаульском "Норд-Весте" рассказали, как после пожара работает ТЦ

"Норд-Вест", где вечером 9 августа случился пожар, сейчас работает в штатном режиме, сообщило руководство торгового центра.
Как рассказали altapress.ru в "Норд-Весте", причиной возгорания стал электрический кабель от холодильного оборудования.
Дмитрий Менько,
директор ТРЦ "Норд-Вест":
Возгорание произошло на площадях, арендованных в нашем центре торговой сетью "Мария-Ра". Проводка полностью исправна, а причиной стал электрокабель холодильника, - соответствующие данные озвучили специалисты, работающие на месте. Открытого огня, как такового, не было, но задымление произошло серьезное. Пока в пострадавшем помещении идет ремонт, остальные площади "Нор-Веста" открыты для покупателей, комплекс работает в штатном режиме.
Напомним, что в МЧС по поводу этого пожара рассказали, что горело подсобное помещение в одном из торговых предприятий. Пожаром повреждены стены, перекрытия, торговое оборудование. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пострадавших нет.
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