В барнаульском "Норд-Весте" рассказали, как после пожара работает ТЦ

Возгорание произошло на площадях, арендованных в нашем центре торговой сетью "Мария-Ра". Проводка полностью исправна, а причиной стал электрокабель холодильника, - соответствующие данные озвучили специалисты, работающие на месте. Открытого огня, как такового, не было, но задымление произошло серьезное. Пока в пострадавшем помещении идет ремонт, остальные площади "Нор-Веста" открыты для покупателей, комплекс работает в штатном режиме.