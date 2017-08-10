Поздним вечером загорелся барнаульский торговый центр "Норд-Вест"

В Барнауле загорелся ТЦ "Норд-Вест". Фото: Женя Янеш, vk.com/barneos22. В Барнауле загорелся ТЦ "Норд-Вест". Фото: Ann Merkel, vk.com/barneos22. В Барнауле загорелся ТЦ "Норд-Вест". Фото: Никита Емченко, vk.com/barneos22. В Барнауле загорелся ТЦ "Норд-Вест". Фото: Юлия Попова, vk.com/barneos22. В Барнауле загорелся ТЦ "Норд-Вест". Фото: Aleksandr Ex, vk.com/barneos22.

По сообщениям подписчиков, горела та часть здания, где находится блинная и магазин "Мария-Ра".

Как сообщили altapress.ru в краевом главке МЧС, горело подсобное помещение в одном из торговых предприятий. Пожаром повреждены стены, перекрытия, торговое оборудование. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пострадавших нет.

На месте происшествия работали восемь пожарных расчетов.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание.

Сообщение о возгорании поступило в 23.09, пожар ликвидировали в 23.34.