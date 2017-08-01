ТРЦ "Галактика" раскрыла всех своих арендаторов

Со стороны главного входа с улицы Ядринцева планируют разместить пятерку магазинов Inditex. Самую большую площадь справа займет Zara. Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho в совокупности займут столько же места, как и этот флагманский бренд.

Примерно половину площади первого этажа займут около 50 средних и мелких по площади магазинов. В числе крупных арендаторов: H&M, Koton, "Снежная королева", "Глория джинс" (запланирован двухэтажный магазин), "Л'Этуаль", Mango.

Новым для Барнаула станет открытие немецкого New Yorker. Бренд представляет джинсовые изделия, спортивную и повседневную одежду для молодежи, аксессуары и нижнее белье. Его планировали вывести на рынок столицы Алтайского края ТРЦ "Арена" и "Пионер", однако пока в списке их арендаторов нет этой марки.

На втором этаже еще есть свободные места, но большинство уже забронированы. Как и обещала администрация молла, огромную площадь займет "Спортмастер" — 3,5 тыс кв.м. Соседствовать с ним будут магазины техники (DNS, “М. Видео"), аксессуаров для дома ("Аскона") и одежды. Всего фэшн-галерея займет 40 тыс кв.м, сообщали ранее на сайте ТРЦ.

О том, кто разместится на третьем этаже молла, информации на сайте пока нет. Но судя по схеме именно здесь появится обещанный каток. Также ранее стало известно, что сеть "Киномир" откроет на этом уровне восьмизальный кинотеатр. Еще здесь запланированы фудкорт и самый большой детский игровой комплекс. Для последнего уже подбирают персонал.

Открыть молл регионального формата планируют 25 августа. Об этом накануне рассказала маркетолог "Макдоналдса" Анастасия Пряникова.

Факт

ТРЦ "Галактика" — молл регионального формата. Здание торгового центра строится на месте Барнаульского аппаратурно-механический завода, который несколько лет назад приобрел Евгений Ракшин, совладелец компании "Мария-Ра".