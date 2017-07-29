В Барнауле построят еще один детский клуб "Магис-Спорт"

28 июля градостроительный совет Барнаула одобрил проект строительства второй очереди фитнес-клуба "Магис-Спорт" на Взлетной, 25. В новом помещении разместят два бассейна, а также залы для других видов тренировок. Клуб рассчитан на занятия детей в секциях, а не долгосрочных абонементах.
Новое здание построят за первым, которое выходит на улицу Взлетная. В нем "Магис-Спорт" планирует обучать детей плаванию, а также устраивать официальные спортивные соревнования. Для этого в клубе спроектирован бассейн с восемью дорожками длинной по 25 метров и постоянной глубиной 2 метра. Кроме основного бассейна здесь разместят детский размером 15 на 10 метров, а также "сухой" со специальными тренажерами для пловцов.
На четвертом уровне второй очереди появится балкон, а также планируют помещения для групповых занятий, а на кровле устроят универсальную площадку для волейбола, баскетбола.
В "Магис-Спорте" планировали начать строить вторую очередь клуба в этом году, но никак не могут оформить необходимый пакет документов. В том числе неудачно прошла защита на первом градостроительном совете. Архитекторы учли замечания и удачно защитились на втором, но пока неизвестно, когда строители начнут возводить вторую очередь клуба. Проект ожидает экспертиза, а затем нужно будет получить разрешение на строительство. Возможно эти и другие документы удастся оформить к строительному сезону 2018 года.
Строительство очередного "детского" клуба станет развитием проекта, который стартовал в прошлом году. В конце августа в центре Барнаула открылся "Магис. Дети". Как рассказывал гендиректор сети "Магис-Спорт" Владимир Гордейчик, новый формат похож на советские Дома пионеров, куда приходили дети, чтобы заниматься не только спортом.
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