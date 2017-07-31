Стала известна дата открытия "Макдональдса" и второй очереди "Галактики"

Второй барнаульский "Макдональдс" откроется в ТРЦ "Галактика" 25 августа. Об этом сообщает Политсиб.ру со ссылкой на Анастасию Пряникову, маркетолога компании "Гид" (франчайзи "Макдональдса").
В этот же день будет запущена вторая очередь "Галактики". Якорными арендаторами здесь станут H&M, пять магазинов сети Inditex (Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho), сеть "Киномир" с 8-зальным кинотеатром, Burger King, KFC.
Пряникова также сообщила, что третий алтайский ресторан "Макдональдс" на Правобережном тракте (на АЗС "Лукойл") откроется не раньше осени.
Факт
ТРЦ "Галактика" — молл регионального формата. Здание торгового центра строится на месте Барнаульского аппаратурно-механический завода, который несколько лет назад приобрел Евгений Ракшин, совладелец компании "Мария-Ра".
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