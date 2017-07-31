Стала известна дата открытия "Макдональдса" и второй очереди "Галактики"

"Галактика" готовится к открытию второй очереди. Фото: vk.com. "Галактика" готовится к открытию второй очереди. Фото: Surovy_mag, skyscrapercity.com. "Галактика" готовится к открытию второй очереди. Фото: Surovy_mag, skyscrapercity.com. Парковка у ТРЦ "Галактика". Фото: vk.com/galaktika_barnaul.

В этот же день будет запущена вторая очередь "Галактики". Якорными арендаторами здесь станут H&M, пять магазинов сети Inditex (Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho), сеть "Киномир" с 8-зальным кинотеатром, Burger King, KFC.

Пряникова также сообщила, что третий алтайский ресторан "Макдональдс" на Правобережном тракте (на АЗС "Лукойл") откроется не раньше осени.

Факт

ТРЦ "Галактика" — молл регионального формата. Здание торгового центра строится на месте Барнаульского аппаратурно-механический завода, который несколько лет назад приобрел Евгений Ракшин, совладелец компании "Мария-Ра".