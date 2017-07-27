Осенью в Барнауле появятся новые "Макдональдс" и H&M

"Галактика" готовится к открытию второй очереди. Фото: Surovy_mag, skyscrapercity.com. "Галактика" готовится к открытию второй очереди. Фото: Surovy_mag, skyscrapercity.com. "Галактика" готовится к открытию второй очереди. Фото: vk.com.

Запуск намечен на третий квартал, однако точная дата пока неизвестна. Ориентировочно новые отделы откроются осенью.

Это будут третий H&M в Барнауле и второй "Макдональдс". Еще один ресторан сети в этом году откроется на АЗС "Лукойл" под Барнаулом.

Также в "Галактике" появятся сразу несколько отделов компании Inditex — Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho.

Другие будущие бренды "Галактики":

Armani Exchange

Burger King

"Спортмастер"

KFC

М. Видео

Факт

ТРЦ "Галактика" — молл регионального формата. Здание торгового центра строится на месте Барнаульского аппаратурно-механический завода, который несколько лет назад приобрел Евгений Ракшин, совладелец компании "Мария-Ра". Стройка шла очень быстро. "Коробку" общей площадью 154 тысячи квадратных метров подняли всего за год.

На арендопригодных 65 тысячах "квадратов" заявлено порядка 200 магазинов, включая гипермаркет товаров для спорта "Спортмастер". Изюминкой ТРЦ станет 8-зальный кинотеатр и каток.