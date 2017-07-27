Осенью в Барнауле появятся новые "Макдональдс" и H&M

На барнаульском ТРЦ "Галактика" появились вывески ресторана "Макдональдс" и магазина H&M. Отделы начнут работу вместе со второй очередью ТРЦ.
Запуск намечен на третий квартал, однако точная дата пока неизвестна. Ориентировочно новые отделы откроются осенью.
Это будут третий H&M в Барнауле и второй "Макдональдс". Еще один ресторан сети в этом году откроется на АЗС "Лукойл" под Барнаулом.
Также в "Галактике" появятся сразу несколько отделов компании Inditex — Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho.
Другие будущие бренды "Галактики":
- Armani Exchange
- Burger King
- "Спортмастер"
- KFC
- М. Видео
Факт
ТРЦ "Галактика" — молл регионального формата. Здание торгового центра строится на месте Барнаульского аппаратурно-механический завода, который несколько лет назад приобрел Евгений Ракшин, совладелец компании "Мария-Ра". Стройка шла очень быстро. "Коробку" общей площадью 154 тысячи квадратных метров подняли всего за год.
На арендопригодных 65 тысячах "квадратов" заявлено порядка 200 магазинов, включая гипермаркет товаров для спорта "Спортмастер". Изюминкой ТРЦ станет 8-зальный кинотеатр и каток.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.