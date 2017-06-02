Фотофакт. На АЗС под Барнаулом по-тихому откроют "Макдоналдс"

На новой автозаправке "Лукоил" перед поворотом на Санниково под Барнаулом строят "Макдоналдс". Это одно из первых кафе формата "МакАвто" на трассе Алтайского края. Ранее собственник франшизы рассказывал, что собирается развивать сеть и начнет с Бийска.
Заправку и здание под ресторан почти построили. О предстоящем открытии сообщили пользователи соцсетей, в том числе обсуждают будущий "МакАвто" на форуме skyscrapercity.com. Судя по всему, заведение откроют уже скоро: здание кафе уже украшает фирменное название. Но торжества по этому случаю скорее всего не устроят.
Напомним, что "МакАвто" развивает собственник франшизы "Макдоналдс" компания "Гид". Она в свою очередь принадлежит "Инрусинвест", владеющей заправками "Лукойл".
Пока представители "ГиД" не рассказали о своих планах на 2017 год. Однако когда в прошлом году открывался первый в Алтайском крае "Макдоналдс", Евгений Зенин, гендиректор компании "Инрусинвест" рассказывал, что такая сеть появится летом или осенью 2017 года. Начинать "Инрусинвест" планировал с заправок в Бийске. Всего в развитие сети "Макдоналдс" владелец франшиз планировал вложить за 2,5–3 года в проект вложить около 3 млрд рублей.
Первый "Макдоналдс" открыли в Барнауле в июле прошлого года в ТЦ "Лето". Известный фастфуд атаковали любопытные барнаульцы и кадры с открытия попали в ленты и на телеканалы федеральных СМИ. Ожидалось, что в этом году "Макдоналдс" откроет еще одно заведение в черте Барнаула. Скорее всего его разместят в новом ТРЦ "Галактика".
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