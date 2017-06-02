Фотофакт. На АЗС под Барнаулом по-тихому откроют "Макдоналдс"

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Сегодня, 19:00.
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На новой автозаправке "Лукоил" перед поворотом на Санниково под Барнаулом строят "Макдоналдс". Это одно из первых кафе формата "МакАвто" на трассе Алтайского края. Ранее собственник франшизы рассказывал, что собирается развивать сеть и начнет с Бийска.

Открытие "Макдоналдс" в Барнауле.
Открытие "Макдоналдс" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Заправку и здание под ресторан почти построили. О предстоящем открытии сообщили пользователи соцсетей, в том числе обсуждают будущий "МакАвто" на форуме skyscrapercity.com. Судя по всему, заведение откроют уже скоро: здание кафе уже украшает фирменное название. Но торжества по этому случаю скорее всего не устроят.

Напомним, что "МакАвто" развивает собственник франшизы "Макдоналдс" компания "Гид". Она в свою очередь принадлежит "Инрусинвест", владеющей заправками "Лукойл".

Пока представители "ГиД" не рассказали о своих планах на 2017 год. Однако когда в прошлом году открывался первый в Алтайском крае "Макдоналдс", Евгений Зенин, гендиректор компании "Инрусинвест" рассказывал, что такая сеть появится летом или осенью 2017 года. Начинать "Инрусинвест" планировал с заправок в Бийске. Всего в развитие сети "Макдоналдс" владелец франшиз планировал вложить за 2,5–3 года в проект вложить около 3 млрд рублей.

На заправке возле Новоалтайска построят Макдоналдс.
На заправке возле Новоалтайска построят Макдоналдс.

Первый "Макдоналдс" открыли в Барнауле в июле прошлого года в ТЦ "Лето". Известный фастфуд атаковали любопытные барнаульцы и кадры с открытия попали в ленты и на телеканалы федеральных СМИ. Ожидалось, что в этом году "Макдоналдс" откроет еще одно заведение в черте Барнаула. Скорее всего его разместят в новом ТРЦ "Галактика".

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