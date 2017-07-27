Яков Кац откроет 8-зальный кинотеатр в ТРЦ "Галактика"

Это будет пятый барнаульский кинотеатр "Киномира". В нем будет интерьер в "галактическом стиле". В одном из премиальных залов установят оборудование многоканального звука Dolby Atmos. "Такое оборудование есть, например, в Новосибирске. Оно современное, высокого качества", — пояснил Кац.

Яков Кац,

владелец сети "Киномир":

Мы планируем открыть его в третьем квартале 2017 года. Точную дату сообщим позже. Это будет зависеть от открытия ТРЦ в целом, а также других арендаторов.

Кац пояснил, что на данный момент сеть не планирует закрывать соседний кинотеатр "Мир" (площадь Победы, 1): собственник доволен потоком клиентов.

Факт

В ТРЦ "Галактика" планируют открыть вторую очередь осенью. Уже известно, что здесь будут работать магазины ряда известных брендов. Например, появится пятерка Inditex — Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho. Будут работать H&M, Armani Exchange, Burger King, "Спортмастер", KFC, М. Видео. Также "Галактика" начала подбирать персонал для развлекательного центра. Как рассказывал СМИ владелец проекта Евгений Ракшин, это будет самый большой развлекательный центр в городе. В перспективах у девелопера построить каток.