Яков Кац откроет 8-зальный кинотеатр в ТРЦ "Галактика"

Сеть кинотеатров "Киномир" готовится презентовать 8-зальный кинотеатр в ТРЦ "Галактика". Новый проект рассчитан примерно на 1 тыс. посадочных мест, рассказал altapress.ru владелец сети Яков Кац.
Это будет пятый барнаульский кинотеатр "Киномира". В нем будет интерьер в "галактическом стиле". В одном из премиальных залов установят оборудование многоканального звука Dolby Atmos. "Такое оборудование есть, например, в Новосибирске. Оно современное, высокого качества", — пояснил Кац.
Яков Кац,
владелец сети "Киномир":
Мы планируем открыть его в третьем квартале 2017 года. Точную дату сообщим позже. Это будет зависеть от открытия ТРЦ в целом, а также других арендаторов.
Кац пояснил, что на данный момент сеть не планирует закрывать соседний кинотеатр "Мир" (площадь Победы, 1): собственник доволен потоком клиентов.
Факт
В ТРЦ "Галактика" планируют открыть вторую очередь осенью. Уже известно, что здесь будут работать магазины ряда известных брендов. Например, появится пятерка Inditex — Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho. Будут работать H&M, Armani Exchange, Burger King, "Спортмастер", KFC, М. Видео. Также "Галактика" начала подбирать персонал для развлекательного центра. Как рассказывал СМИ владелец проекта Евгений Ракшин, это будет самый большой развлекательный центр в городе. В перспективах у девелопера построить каток.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.