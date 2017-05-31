Как и на какие средства в Алтайском крае решат проблему жилых памятников архитектуры

"Создаем базу"

— Александр Андреевич, почему было принято решение создать управление государственной охраны объектов культурного наследия? Каковы его функции и кто раньше их выполнял?

— В 2014 году в ФЗ № 73 внесли изменения, предусматривающие создание на региональном уровне отдельного управления с правами юрлица. Указ об утверждении положения о новом управлении подписал губернатор в декабре прошлого года.

Основная наша задача — следить за состоянием, содержанием, сохранением, использованием памятников архитектуры, истории, а также археологии. Все работы на объектах культурного наследия должны проводить под контролем управления. Мы будем влиять на их сохранение и рациональное развитие. Сейчас, на первом этапе, мы формируем базу памятников архитектуры и археологии, в том числе вносим объекты, уже принятые на государственную охрану, для присвоения им регистрационных номеров.

Раньше эту работу выполняли отдел в составе управления по культуре и архивному делу и НПЦ "Наследие". Мы должны усилить ее. Новое ведомство, которое я возглавил, почти укомплектовано, осталось закрыть вакансию моего зама. Это ключевая должность, которую утверждает губернатор, пока мы подбираем кандидатуру. В дальнейшем по мере необходимости штат будем расширять, и могут понадобиться архитекторы, инженеры, историки, специалисты стройнадзора.

Деньги и история

— Какими инструментами вы вооружены? Предусмотрено ли финансирование этих работ? Ведь сохранение и восстановление памятников архитектуры — затратное мероприятие.

— Главный инструмент управления — это закон. Мы доводим до собственников его требования и контролируем их исполнение. Финансирование ремонтно-реставрационных работ зависит от формы собственности объектов: федеральные они, региональные, муниципальные или частные. Финансирование первых предусмотрено целевой программой "Культура России", разработанной до 2018 года. Наше управление помогает правообладателям объектов отправлять заявки в Минкультуры. Например, в этом году Алтайский аграрный университет подал заявку по двум своим зданиям на пр. Красноармейском, 19 и 21. Это на Демидовской площади.

Памятники краевого значения частично будут "отработаны" по губернаторской программе "80х80". Работать над сохранением объектов культурного наследия другой формы собственности, в том числе частной, обязан владелец.

— Существуют ли механизмы оказания государственной поддержки при реконструкции частных объектов?

— В Барнауле большая часть объектов культурного наследия находится в центральной части. Здесь идет развитие туристического кластера. Управление госохраны предложило администрации города эту территорию развивать комплексно. Мы начнем приглашать частных инвесторов для беседы, чтобы понять, как они планируют содержать здания, будут ли вкладывать в их развитие или продавать. Работать с частником сложно, но это необходимо делать.

— В Алтайском крае 149 многоквартирных жилых домов, которые являются объектами культурного наследия. По аналогии с обычными домами их собственники должны содержать строение в надлежащем виде. Однако это слишком дорого. Каким может быть решение?

— Я принимал участие в круглом столе комитета по культуре Госдумы, на котором обсуждали методики ремонта таких домов. Вопрос возник в связи с тем, что ремонт этих объектов включает реставрационные работы, расценки на которые гораздо выше, чем на общестроительные.

Президент страны дал поручение правительству России к сентябрю текущего года выработать методику работы. Мы тоже подготовили свои предложения, но пока их озвучивать рано. Речь идет о том, чтобы государство принимало участие в восстановлении этих домов. Возможно, жильцы будут оплачивать только общестроительные работы, а все, что сверх этого, возьмет на себя бюджет. Сейчас же пока мы работаем с управляющими компаниями, которых извещаем о том, что они должны, например, восстанавливать лепнину фасадов. Она особенно страдает весной, да вы и сами это знаете.

— С октября 2016 года в силу вступили поправки в законодательство, которые предусматривают создание защитных зон у памятников архитектуры. Предусмотрена ли организованная работа по этому вопросу — создание защитных зон исторических территорий, а не отдельных домов?

— Действительно, такие зоны есть у каждого памятника архитектуры, они установлены законом. Защитными зонами определено, на каком расстоянии от памятника возможно новое строительство (100–200 метров). Очевидно, что для старой части Барнаула это проблема. Как указано в законе, защитные зоны прекращают существование со дня утверждения зон охраны объектов культурного наследия.

Сегодня наиболее актуальна разработка проектов зон охраны памятников истории и культуры в Барнауле, Бийске и Змеиногорске, управление направило письма в муниципалитеты края о том, что такие зоны разработать необходимо. Я бьюсь, чтобы их приняли. Они могут значительно скорректировать защитные зоны и позволить гармонизировать застройку исторической части городов. Частные владельцы должны оплачивать эту работу сами.

— Заложниками становятся собственники недвижимости, расположенной рядом с памятником, менее чем за 100–200 метров. Как им быть?

— Если предполагается реконструкция объекта в рамках его прежнего строительного объема, то есть без изменения этажности, габаритов дома, то работы ведутся как обычно. Такой прецедент был со зданием на улице Гоголя в Барнауле. Собственник получил разрешение на работы.

И волки сыты, и овцы целы

— Стоит ли перед вашим управлением задача фокусироваться на работе с отдельными памятниками архитектуры?

— У нас более 4,5 тыс. объектов со статусом памятника истории и архитектуры. Какими-то мы занимаемся более детально. Например, сейчас возобновилась реставрация церкви в Курьинском районе, которая входит в мемориальный комплекс музея Михаила Калашникова. Задача — ввести ее в эксплуатацию в 2019 году, к 100-летию со дня рождения нашего земляка.

Есть и более долгосрочный проект. Мы начали работу по включению Денисовой пещеры в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это самый серьезный исторический и археологический объект на территории края. Вывести его на международный уровень стратегически важно для региона, который хочет развивать свой туристический потенциал. План работ утвердили в Минкультуры России.

Наше управление ведет переговоры с новосибирским институтом археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, который определит границы памятника, предмет охраны, подготовит исторические материалы. Оценивать предложение будет международная комиссия. Скажу сразу: процесс этот долгий. Окончательное решение могут принять примерно в 2021 году. Это связано с тем, что процедура регламентирована и некоторые ее этапы занимают год или больше. Однако мы будем стараться ускорить процесс.

— К каким еще проектам уже подключилось управление госохраны?

— В этом году мы начали более плотно работать с "РЖД". На территории железнодорожного вокзала есть несколько объектов культурного наследия. "РЖД" три года вели переписку с управлением края по культуре, пытаясь снять статус памятника с основного здания вокзала как части исторического ансамбля. Это им было необходимо, чтобы провести реконструкцию и привести объект в соответствие с современными нормами. Они считают, что для этого нужно увеличить этажность и в целом объем здания.

Мне и самому хочется, чтобы это был современный вокзал. Но нужно сохранить здание, к которому мы привыкли. "РЖД" могут и дальше вести переписку, но вероятность исключения объекта из реестра равна нулю.

Последнее совещание по данному вопросу состоялось в этом году. В нем приняли участие руководители "РЖД". Управлению удалось убедить их, что они смогут разместить в имеющихся габаритах все, что им нужно. Буквально на днях у меня появилась информация, что в Москве решен вопрос по финансированию реконструкции. Более того, деньги выделили и на историческое законсервированное здание старого вокзала. Пока не известно, что там будет. Я предлагал музей или гостиницу. Это тот самый случай, когда нужно искать компромисс в духе "и волки сыты, и овцы целы".

Специальный вопрос

— Все чаще звучит мысль о том, что в исторической части Барнаула будут ограничивать этажность нового строительства. Но сейчас в самом центре строятся высотные здания. Как объяснить явление горожанам?

— Разрешение на строительство этих домов выдано в прежнем законодательном поле. Закон, как вы знаете, обратной силы не имеет. Моя задача — сделать так, чтобы не допустить подобного впредь. Для этого управление написало письмо в администрацию Барнаула о включении представителя госохраны в градостроительный совет.

Дело вот в чем. Сейчас управление участвует в подготовке проектной документации, касающейся строительства линейных объектов. Также наше управление принимает участие в организации историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия. Все остальное — в ведении органов местного самоуправления. Они выделяют участки под строительство и выдают на него разрешение. Войдя в градосовет, уже на стадии проектирования можно будет предупредить собственника, можно ли строить объект в конкретном месте или нет.

О чем еще рассказал собеседник

Об НПЦ "Наследие" — Решение реорганизовать НПЦ "Наследие" приняли еще до того, как было создано краевое управление госхраны. Поэтому я не могу компетентно комментировать этот вопрос. Могу сказать лишь следующее: мы за три месяца направили в реестр для присвоения регистрационных номеров 300 памятников. Об отмене статуса памятника — Мы можем бесконечно спорить о ценности объекта, и у каждого будет аргументированная точка зрения. Но есть четко прописанный законом порядок исключения его из госреестра памятников. И если в адрес нашего управления поступит заключение государственной историко-культурной экспертизы об обоснованности исключения объекта из реестра, мы будем с ним работать и рассмотрим с учетом мнения общественности.

Досье

Александр Андреевич Урбах родился в 1957 году в Мамонтовском районе Алтайского края. В 1984 году окончил Алтайский государственный университет по специальности "правоведение", в 2000 году — Алтайскую академию экономики и права по специальности "государственное и муниципальное управление". Работал главой администрации Мамонтовского района. В 2012 году был назначен руководителем Государственной инспекции Алтайского края. С 27 декабря 2016 года — руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия. Женат. Воспитал двух дочерей.