Недвижимость

На "белую" зарплату в Барнауле можно снять однокомнатную квартиру

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Сегодня, 11:34.
Недвижимость

На официальную зарплату в Барнауле можно снять однокомнатную квартиру, выяснил портал "Мир квартир". В других городах страны доход позволяет претендовать двух- и трехкомнатные квартиры.

Аренда квартир.
Аренда квартир. Фото : Михаил Хаустов.

Портал проанализировал ситуацию в 69 городах страны. За основу он взял среднюю заработную плату и вычел из нее официальный прожиточный минимум (его человек потратит на то, чтобы купить необходимый минимум продуктов и других товаров). Также портал учел среднюю стоимость квартиры в наем.

Исследование показало, что жители 66 городов смогут снять на свою зарплату отдельное жилье. Граждане 27 городов в состоянии оплатить аренду 3-комнатной квартиры. В 32 городах работникам местных предприятий хватит денег на "двушку". Жители 7 городов смогут арендовать "однушку". И еще в 3 городах на голую зарплату удастся снять только комнату.

В Барнауле средняя заработная плата 20,3 тыс.руб, а прожиточный минимум 9,1 тыс. руб. Барнаулец сможет снять в аренду однокомнатную квартиру.  

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