На Потоке строят дом с двухэтажными квартирами и микросанузлами

В Барнауле на Потоке по адресу ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 52 строят многоквартирный трехэтажный дом с двухэтажными квартирами. Объект планируют сдать через семь месяцев, пишет портал "Недвижимость Алтая".
Застройщик ИСТК "Дельта" уже приступил к возведению технического этажа. Согласно проектной декларации, в доме находятся 72 однокомнатные квартиры площадью около 21, 21,5 и 43,5 кв. метра. В каждом помещении предусмотрена антресоль–полуэтаж, который устанавливается для увеличения площади квартиры.
По данным портала, высота потолков будет четыре метра, между уровнями находятся железобетонные плиты перекрытий, на второй этаж квартиры ведет лестница.
Площадь антресоли учитывается в общей площади квартиры. В самой маленьком помещении (21 кв.метр) антресоль занимает 6 кв. метров. Для зоны кухни и прихожей на первом уровне отдано всего 6 кв, а санузлы — 1,82 кв. метра. Оставшаяся площадь — комната на первом уровне.
Около здания предусмотрена парковка на 22 места. Здесь также будет детская площадка, зона для отдыха взрослых, скамейки, урны. Объект планируют достроить в апреле 2018 года.
По данным сайте N1.ru, квартира-студия площадью 21 кв.метр стоит от 855 тыс. рублей.
Ранее altapress.ru писал, что власти города планируют расселить 47 домов на Потоке, а на их месте построить новое жилье и соцобъекты.
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