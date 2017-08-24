Недвижимость

В Барнауле решат, чем застроить два огромных старых квартала

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Сегодня, 14:21.
Недвижимость

Администрация Барнаула объявила две закупки на разработку проектов планировки и межевания двух крупных кварталов. За каждую из городского бюджета заплатят по 7 млн рублей, указано на РТС-Тендер. Разработчикам придется работать по генплану, действующему до 2025 года, а сдать итоговый документ за месяц до подписания нового генплана, который будет актуален до 2036-го. 

Поток.
Поток. Фото : Анна Зайкова.
Житель Потока добился от мэрии обмена аварийного жилья на квартиру в центре

Первая закупка объявлена на разработку проекта планировки и межевания территории группы кварталов Поток в границах улиц Малахова, пр. Ленина, Э.Алексеевой, П. Сухова, Смирнова, Чудненко, Беляева, 5-ая Западная. Площадь территории 90 га. Стоимость работ 7,12 млн рублей.

Вторая закупка объявлена на аналогичный вид работ для группы кварталов Северо-Западный. Территория находится в границах улиц Горно-Алтайской, Смирнова, Северо-Западной, 80-й Гвардейской Дивизии, пер.1-м Полярным, Новороссийской, Восточной, Солнцева, Бородкина. Его площадь также 90 га. Стоимость работ  7,018 млн рублей.

Обе территории сейчас застроены аварийным жильем и частными домами. От разработчиков ждут, что они проанализируют кварталы, укажут где и какими должны быть новые жилые дома и соцобъекты, как пройдут дороги и инженерные сети.

Андрей Суртаев,
руководитель компании "Архигрупп":

Проект планировки и межевания разделит территорию на отдельные участки, закрепит их границы и укажет, что там можно строить. Инвестор будет вынужден выкупать не один или два дома, а полностью расчищать интересный для него участок. Также этот документ резервирует территорию под социальные объекты. Это страхует от ситуации, когда часть города плотно застраивается точечными проектами, а школ, поликлиник, детсадов для их жителей не возводят.

Электронный аукцион состоится 25 августа. За проектирование каждого микрорайона хотят бороться по 13 компаний. Исполнители должны подготовить демонстрационные материалы и представить их на градостроительный совет, а также публичные слушания. После того, как общественность одобрит предложения, передать документы заказчику — не позднее октября 2018 года.

В условиях закупки указан перечень законов и нормативных актов, на который должен опираться проектировщик, но там нет Правил землепользования и застройки Барнаула (ПЗЗ), а также не сказано, каким генеральным планом нужно руководствоваться. Видимо по умолчанию исполнитель должен работать по действующему генплану. Он принят до 2025 года.

ДТП на Потоке.
ДТП на Потоке.

Проблема в том, что еще в 2016 году в Барнауле хотели принять новый генплан. Он менял требования к застройке, в том числе и тех участков, которые сейчас предстоит проектировать. Так в районе Потока вместо трехэтажных домов должны строить высотки (зона застройки многоэтажными жилыми домами). Такая же застройка предполагается в районе Северо-Западный вместо малоэтажных домов.

Но документ еще в разработке. По постановлению мэрии, подписанному 10 августа, проект решения Барнаульской городской Думы об его утверждении подготовят к четвертому кварталу 2017 года. Глава администрации Сергей Дугин должен принять решение о согласии с проектом или направить его на доработку до 18 октября 2018 года, а еще через месяц могут утвердить генплан.

Положение для разработчиков проектов планировки и межевания кварталов может быть патовым: базовый документ — генплан — находится в процессе трансформации. Не исключена ситуация, через которую уже прошел Барнаул. На первых публичных слушаниях предложенного проекта общественность возмутилась выбранным решениям, в частности выбранным местом строительства полигона для отходов. 

Факт

Проект планировки и межевания кварталов — это инструмент, который позволит администрации города формировать лоты и выставлять на аукцион участки земли. Согласно норме Градостроительного кодекса, которая описывает развитие застроенных территорий, покупатели-инвесторы должны будут выкупать ветхое жилье, сносить его и строить на освободившихся участках объекты. Сама администрация может выкупать аварийные квартиры только за счет своего бюджета. Достаточных денег на это в нем не заложено. Расселение только одной аварийной трехэтажки на Потоке требует 70 млн рублей.

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