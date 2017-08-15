Чиновники опять отложили дату утверждения генплана Барнаула

Очередными поправками постановления от 10 июня 2016 года администрация города сдвинула сроки по работе с генеральным планом города. Теперь проект решения Барнаульской городской Думы об утверждении документа подготовят к четвертому кварталу 2017 года. Глава администрации Сергей Дугин должен принять решение о согласии с проектом или направить его на доработку до 18 октября 2018 года, а еще через месяц могут утвердить генплан.

До тех пор развитие Барнаула продолжится по действующему до 2025 года генплану, хотя представители администрации города не раз заявляли, что в документе допущены ошибки. Сергей Боженко, зампредседателя комитета по строительству и архитектуре Барнаула, указывал, что авторы генплана слишком завысили предполагаемое количество жителей краевой столицы, поэтому выделили обширные территории для жилья на 100 тыс. населения на окраине Павловского тракта в сторону аэропорта.

Проект генерального плана, разработанный до 2036 года, сделал ставку на возведение жилья и социальных объектов на месте ветхих строений. Он описывает тактику развития Барнаула на ближайшие пять лет и стратегию на 20-25 лет вперед. Но специалисты нашли в документе недоработки, а горожане бойкотировали первые публичные слушания и сорвали намеченную серию встреч.

Ожидая, что актуальный генплан вот-вот примут, чиновники пытаются регулировать работу строителей в соответствии с его стратегией. Так на градостроительных советах от застройщиков требуют особого подхода к застроенным территориям: от них ждут осмысления не одного участка, а целого микрорайона.

Однако окончательное подписание генплана затягивается, что мешает работать строителям. В июне на "круглом столе" по застройке центра Барнаула Александр Мишустин, председатель Союза строителей Алтайского края, предложил присутствующим чиновникам не ждать нового генплана, а вносить изменения в действующие правила землепользования и застройки, в которых оговариваются условия строительства объектов, этажность, соседство с памятниками архитектуры, в целом концепция застройки территории. "Эти правила станут руководством к действию, с которым обязан будет считаться застройщик. На их основе уже можно будет готовить проекты планировок и межевания кварталов", — говорил строитель.