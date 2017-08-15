Чиновники опять отложили дату утверждения генплана Барнаула

Утвердить генеральный план развития города администрация планирует в ноябре 2018 года. Это на два года позже изначально запланированной даты, следует из документов официального сайта мэрии. Соответствующее постановление 10 августа подписал замглавы города Вячеслав Франк.
Очередными поправками постановления от 10 июня 2016 года администрация города сдвинула сроки по работе с генеральным планом города. Теперь проект решения Барнаульской городской Думы об утверждении документа подготовят к четвертому кварталу 2017 года. Глава администрации Сергей Дугин должен принять решение о согласии с проектом или направить его на доработку до 18 октября 2018 года, а еще через месяц могут утвердить генплан.
До тех пор развитие Барнаула продолжится по действующему до 2025 года генплану, хотя представители администрации города не раз заявляли, что в документе допущены ошибки. Сергей Боженко, зампредседателя комитета по строительству и архитектуре Барнаула, указывал, что авторы генплана слишком завысили предполагаемое количество жителей краевой столицы, поэтому выделили обширные территории для жилья на 100 тыс. населения на окраине Павловского тракта в сторону аэропорта.
Проект генерального плана, разработанный до 2036 года, сделал ставку на возведение жилья и социальных объектов на месте ветхих строений. Он описывает тактику развития Барнаула на ближайшие пять лет и стратегию на 20-25 лет вперед. Но специалисты нашли в документе недоработки, а горожане бойкотировали первые публичные слушания и сорвали намеченную серию встреч.
Ожидая, что актуальный генплан вот-вот примут, чиновники пытаются регулировать работу строителей в соответствии с его стратегией. Так на градостроительных советах от застройщиков требуют особого подхода к застроенным территориям: от них ждут осмысления не одного участка, а целого микрорайона.
Однако окончательное подписание генплана затягивается, что мешает работать строителям. В июне на "круглом столе" по застройке центра Барнаула Александр Мишустин, председатель Союза строителей Алтайского края, предложил присутствующим чиновникам не ждать нового генплана, а вносить изменения в действующие правила землепользования и застройки, в которых оговариваются условия строительства объектов, этажность, соседство с памятниками архитектуры, в целом концепция застройки территории. "Эти правила станут руководством к действию, с которым обязан будет считаться застройщик. На их основе уже можно будет готовить проекты планировок и межевания кварталов", — говорил строитель.
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