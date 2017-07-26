На Потоке в Барнауле появится еще один многоэтажный микрорайон

"Сиада" уже получила разрешение на строительство дома на Петра Сухова, 34/ Смирнова, 77. Но так как категория земли по действующему генплану разрешает возводить трехэтажные дома, застройщик смог спроектировать только малоэтажку. Позже компания успешно прошла публичные слушания, где ей одобрили изменение высоты здания до 16 этажей. Андрей Суртаев, руководитель компании "Архигрупп", которая занимается проектированием дома, пояснил altapress.ru, что появление высоток здесь закономерно.

Андрей Суртаев,

руководитель компании "Архигрупп":

По проекту генплана, который планируют принять в ближайшее время, эта часть города отведена под дома высотой 9 и более этажей.

Застройщик сможет и дальше развивать микрорайон. Рядом со строительной площадкой на Смирнова, 79 расположен трехэтажный жилой дом, который в 2014 году признан аварийным, а в 2015 пришлось срочно эвакуировать жильцов из-за обрушения части стен. Возможно, "Сиада" и администрация найдут взаимовыгодные решения чтоб расселить ее.

Через дорогу от будущей новостройки уже готовят площадку под новые дома. Территорию выкупила компания "Западное". На 26 июля намечены публичные слушания по изменению допустимой высоты дома до 12 этажей, сказана на официальном сайте администрации Барнаула. В идеале строительство начнут в конце этого — начале будущего года, рассказали altapress.ru в офисе продаж застройщика.

Поток стал привлекательной площадкой для нового строительства. Вдоль проспекта Ленина компания "ПР-Холинг" уже возвела несколько домов. Еще один микрорайон из двух 16-этажных свечек начал строить "Селф". Дома расположатся за ДК "Химиков".

В отличие от центра, застройщикам удается формироваться микрорайоны. Это происходит благодаря тому, что Поток насыщен просторными участками предприятий, а также здесь преобладает ветхое жилье, которое планируют расселять. В частности по программе реновации застроенных территорий планировали расселить дома в границах улиц Петра Сухова и 80-й Гвардейской дивизии. Об этом ранее сообщали представители администрации города.

Программа подразумевает выкуп квартир аварийных домов по рыночной цене. Причем собственники не имеют права отказаться продавать свое имущество. Такой проект сейчас реализуют на улице Советской Армии. Однако не все владельцы бараков настроены продавать недвижимость. Из-за того, что их квартиры маленькой площади и расположены в старых домах, у них низкая рыночная цена. Купить на вырученные деньги комфортное жилье могут не все.