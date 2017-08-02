Недвижимость

На рынке недвижимости Барнаула появился новый феномен

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Сегодня, 13:28.
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Летнее снижение продаж на вторичном рынке недвижимости Барнаула не наступило, отмечают в агентстве недвижимости "Жилфонд", однако темпы падения цены на "вторичке" набирают обороты: за месяц средневзвешенная цена упала на 0,5%. 

Недвижимость. Вторичный рынок жилья.
Недвижимость. Вторичный рынок жилья. Фото : Анна Зайкова.

Снижение покупательской активности в целом на рынке недвижимости было характерно для краевой столицы. Это объясняли сезоном отпусков и ожиданием поступления денег в семейные бюджеты с начала уборочной кампании в районах. В этом году Людмила Авдюхина, региональный директор "Жилфонда", отметила, что в июле активность потребителей снизилась незначительно, а вот цена "квадрата" потеряла сразу 0,5%. Если учесть, что всего за год квартиры подешевели на 2,4%, то это существенное падение. Больше "квадрат" потерял только в мае 2017-го по сравнению с апрелем — минус 0,8%.

Марина Ракина,
президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая:

Феномен можно объяснить обострившейся конкуренцией между первичным и вторичным рынками недвижимости Барнаула. Застройщики предлагают много жилья, в том числе в высокой степени готовности, у покупателя появляется больше выбора и он уходит со "вторички". Это и ведет к падению цены: людям приходится договариваться — идти на торг — чтобы сделка состоялась.

Динамика цен на жилье в Барнауле.
Динамика цен на жилье в Барнауле.

"Жилфонд" приводит статистку за период с июля 2016 по июль 2017 года: жилье в краевой столице подешевело на 3,3% - с 47,1 до 45, 1 тыс. рублей за кв.м. Всего же с января 2015 года жилая недвижимость потеряла 13,6%: цены упали с 52,3 до 45,1 тыс. рублей.

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