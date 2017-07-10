Появились новые рендеры барнаульского ЖК "Локомотив"

Рендеры ЖК "Локомотив". Фото : facebook.com/aleksandr.dering. Рендеры ЖК "Локомотив". Фото : facebook.com/aleksandr.dering. Рендеры ЖК "Локомотив". Фото : facebook.com/aleksandr.dering. Рендеры ЖК "Локомотив". Фото : facebook.com/aleksandr.dering. Рендеры ЖК "Локомотив". Фото : facebook.com/aleksandr.dering. Рендеры ЖК "Локомотив". Фото : facebook.com/aleksandr.dering. Рендеры ЖК "Локомотив". Фото : facebook.com/aleksandr.dering.

На рендерах изображены вход в торговую галерею, а также общий вид комплекса. "Работаем над дизайн-кодом", — написал Деринг.

Ранее Александр Деринг рассказывал, что жилой комплекс проектируют по намеченному графику. Сейчас прорабатывается ряд объектов "Локомотива". "Вдоль проспектов Строителей и Социалистического построят дома первой очереди комплекса. Планируется, что они сформируют его с внешней стороны и закроют строительный процесс внутри", — говорил Деринг.

Девелопер Евгений Ракшин также заявлял, что скоро надеется приступить к строительству. Застройщик уже получил положительное заключение историко-культурной экспертизы, однако пока не подавал заявление на строительные работы.