Появились новые рендеры барнаульского ЖК "Локомотив"

Архитектор Александр Деринг опубликовал у себя в Facebook новые рендеры будущего жилищного комплекса "Локомотив".
На рендерах изображены вход в торговую галерею, а также общий вид комплекса. "Работаем над дизайн-кодом", — написал Деринг.
Ранее Александр Деринг рассказывал, что жилой комплекс проектируют по намеченному графику. Сейчас прорабатывается ряд объектов "Локомотива". "Вдоль проспектов Строителей и Социалистического построят дома первой очереди комплекса. Планируется, что они сформируют его с внешней стороны и закроют строительный процесс внутри", — говорил Деринг.
Девелопер Евгений Ракшин также заявлял, что скоро надеется приступить к строительству. Застройщик уже получил положительное заключение историко-культурной экспертизы, однако пока не подавал заявление на строительные работы.
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