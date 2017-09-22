Недвижимость

Барнаульские строители рассказали, каким будет новый жилой квартал за "старой" "Лентой"

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Сегодня, 07:50.
Недвижимость

Барнаульские компании раскрыли свои планы строительства жилья на участке за "старой" "Лентой" ближе к улице Энтузиастов — квартале 2033. Они сделали ставку на кирпичные дома. В результате конкурировать придется не только за счет характеристик конструкций и архитектуры домов, а дополнительными опциями — вроде благоустройства территорий и схемы продаж. Кажется, что новосел от этого только выиграет. Но эксперты не спешат заявлять, что в Барнауле через три года построят самый-самый уютный и дружелюбный в городе квартал.  

Стройка.
Стройка. Фото : СС0.

Строить в квартале 2033 будут "Жилищная инициатива" (ЖИ), "Адалин Строй", ИСК "Союз", ИСК "Алгоритм" и, возможно, компания, которая по данным источников сайта altapress.ru имеет отношение к ЖБИ "Сибирь". Каждый из них уже занял нишу на рынке новостроек. ЖИ возводит дома из кирпича и панели 97 серии, "Алгоритм" и "Адалин Строй" каркасно-монолитные конструкции, "Союз" панельные 330 серии. Для квартала 2033 застройщики дополнительно разработали проекты кирпичных домов. Это стало неожиданной новостью рынка новостроек Барнаула. 

Почему кирпич

Отчасти в выборе конструктива домов роль сыграл потенциал места квартала 2033: внутри обжитого микрорайона с полным набором социальной инфраструктуры и уже готовыми асфальтированными дорогами по внешнему периметру. Чаще всего такие опции повышают ценность жилья, а имидж кирпичных домов усиливает ее.

Плюс застройщики не сговариваясь решили расширить ассортимент предложений. "Мы поняли, что только эконом-жилья нашим клиентам мало. Некоторые хотят квартиры класса "комфорт". Чтобы не терять этих покупателей, мы будем строить кирпичные дома", — отмечает Елена Греб, коммерческий директор ИСК "Союз".

"Я подчеркну: строительство кирпичного дома — это не смена курса компании от монолитно-кирпичных конструкций и не обусловлено изменениями на первичном рынке недвижимости Барнаула. Мы решили расширить ассортимент предложений для наших клиентов и войти в новую для себя ценовую и конструктивную нишу домостроения", — говорит Ксения Белоусова, директор ИСК "Алгоритм".

Планировка квартала 2033.
Планировка квартала 2033.

У застройщика, который уже имеет опыт строительства разного типа жилья, свое объяснение.

Юрий Гатилов,
руководитель компании "Жилищная инициатива":

Невозможно просчитать, что будет на пике покупательского спроса через год-два, когда дом будут вводить в эксплуатацию. Практика показывает, что покупательские предпочтения могут значительно меняться каждые полгода. Поэтому в прайсе строительной компании должен быть выбор, разнообразие. 

Такой подход нравится риэлторам. Уже сейчас, говорит Ирина Ильна, менеджер отдела продаж компании "Вотэтодом", горожане интересуются квартирами в новом квартале и отслеживают предложения строителей, ожидая старта продаж долевок. "Практика показала, что половина людей, которые подбирают квартиру в новостройке, доброжелательно относятся к этому району города. Это как правило приезжие или те, кто уже живет здесь или аналогичном районе", — отмечает она.

Вадим Руссков,
руководитель компании "Миэль-Надвижимость. Барнаул": 

Думаю, что акцент на кирпичных домах приведет к увеличению конкуренции среди застройщиков: до сих пор "кирпич" в этой части города строил только Гатилов (ЖИ). На покупателях это отразится очень благоприятно. Они получат актуальные планировки, дополнительный сервис и другие предложения.

Школа №133 перед открытием.
Школа №133 перед открытием.

Застройщики пока не разглашают своих "фишек", которыми намерены конкурировать. До момента получения полного пакета документов на строительство они обходятся общими формулировками.

Юрий Гатилов: "Будет комфортно, как в "Дружном".

Елена Греб: "На выделенном участке мы построим необычный для города формат придомовой территории – сити-парк".

"Алгоритм": "Рядом с жилым домом расположится двухэтажное здание для кафе, магазинов и других предприятий. Большой выбор планировочных решений квартир в доме, позволяет приобрести жилье, подходящее каждой конкретной семье".

"Адалин Строй" оставил свои планы без комментариев, хотя уже получит разрешение на одну высотку.

ЖБИ "Сибири" свое участи в проекте не подтвердил.

Обратная сторона

Юрий Гатилов отмечает, что квартал 2033 на самом деле довольно сложный для работы. "Здесь, а также в соседнем квартале 2032, который скоро должны разыграть с аукциона, проходит ЛЭП. Охранная зона этого объекта "съедает" пятую часть территории квартала. И если под социальные объекты территорию отводят согласно нормативам, то жилье приходится размещать плотнее".

Зинаида Герасимович добавляет: "Чтобы соблюсти свою выгоду, застройщики будут вынуждены повышать этажность домов, а также делать упор на малогабаритные квартиры. Проектировать больше однокомнатных и студий". В результате, говорят эксперты, в квартале будут жить больше людей, чем в тех, что построили раньше или еще строят.

Новостройки в Барнауле.
Новостройки в Барнауле.

Цена вопроса

"Сметная стоимость кирпичных домов выше, чем панельных, — говорит Зинаида Герасимович, президент СРО "Алтайские строители". — "Квадрат" в панельных стоит 35 тыс. руб., а в "кирпиче" - 45. Но реальная же себестоимость, а значит маржа строителя, зависит от того, по какой цен он купит или произведет нужный ему строительный материал, а также есть ли в его собственности строительные краны и другие механизмы. Выиграет тот, кто располагает своей сырьевой базой и механизмами". 

Вадим Руссков полагает, что в квартале 2033 квартиры площадью 100-120 кв.м. в кирпичных домов будут продавать  за 38 тыс. руб. за "квадрат". Одно- и двухкомнатные – за 42-43 тыс. рублей за "квадрат", а студии за 45. 

Ксения Белоусова, 
директор ИСК "Алгоритм": 

Застройку квартала 2033 можно рассматривать как модель всего первичного рынка недвижимости Барнаула. Сегодня ценовая разница между застройщиками невелика и может колебаться в зависимости от количества квартир в одном доме и сроков окончания его строительства. Поэтому основной упор в конкуренции между застройщиками квартала, по моему мнению, будет строиться на типе жилья (панель, монолит, кирпич), сроках реализации строительства, условиях оплаты (рассрочка) и сервисе в обслуживании клиента.

Факт

Согласно проекту планировки, опубликованному администрацией города, в квартале 2033 появится школа, детсад, поликлиника, крытые паркинги и торговый центр, а также 15 многоэтажных домов общей площадью до 170 тыс. кв.м жилья. Квартал 2033 расположен в середине обжитого микрорайона. Через дорогу от него "Дружный" с детсадом, бассейном, стадионом и школой на 700 учащихся. И это не считая образовательных и досуговых учреждений с нечетной стороны улицы Попова и четной Энтузиастов.

Еще одно важное преимущество — вокруг будущего квартала уже есть основные асфальтированные дороги и уже организован транзит городского транспорта. Его первым жителям не придется несколько лет ждать, пока построят остановочные павильоны. Не нужно будет ходить и ездить по щебенке до своего дома, как владельцам квартир в некоторых других новых кварталах.

Этот квартал прославился еще в 2015 году. Тогда администрация города устроила аукцион на право аренды территории под застройку. На тот момент строители остро нуждались в земле, поэтому битва на аукционе была серьезной. Победила никому не известная компания "Жилой массив", предложив почти 400 млн рублей. Деньги в казну не поступили и через несколько месяцев квартал по-тихому разыграли вновь. Лот отошел "Барнаулкапстрою" за "скромные" 119 млн рублей. 100% акций компании принадлежат мэрии. Планировалось, что строить дома начнут уже через пару месяцев, но на подготовку к работам ушло существенно больше времени.

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