Барнаульских застройщиков обязали безвозмездно построить детсад за "старой" "Лентой"

Квартал 2032 находится рядом с "Дружным" — за "старой" "Лентой" ближе к улицам Солнечная поляна и Энтузиастов. Впервые его выставили на аукцион в конце 2016 года, но тогда строители не подали на него заявок. Вторая попытка провалилась в феврале 2017 года, потому что ИСК "Алгоритм" подал иск в ФАС: застройщик указал на то, что администрация города некорректно составила аукционную документацию. Тогда директор компании Ксения Белоусова пояснила altapress.ru, что по обновленной норме закона победитель аукциона заключает два договора: об аренде земли и о ее комплексном освоении (строительстве соцобъектов). Но второй договор не предусмотрели.

На исправление ошибки ушло полгода. По новым условиям аукциона на квартал 2032 застройщик должен за пять лет построить детский сад, а потом безвозмездно передать его на баланс муниципалитета. Администрация же финансирует отделку и оборудование этого социального объекта, а также инвестирует в строительство и запуск школы (она должна появиться через 10 лет). В квартале предусмотрено еще и строительство поликлиники (через семь лет), но для этого проекта можно пригласить инвестора, следует из аукционной документации.

Кроме того, в течение 5 лет застройщик обязан построить за свой счет и безвозмездно передать в муниципалитет инженерные сети и дороги. "В совокупности с соцобъектами это обременительно для местных строительных компаний", — считает Ксений Белоусова, которая пока не готова подтвердить участие ИСК "Алгоритм" в аукционе квартала 2032. Мнение коллеги разделяет Зинаида Герасимович, президент СРО "Алтайские строители": "Норма закона, согласно которой строитель обязан за свой счет возвести объекты не только инженерной, но социальной инфраструктуры, актуальна для Москвы, но не для регионов".

Зинаида Герасимович,

президент СРО "Алтайские строители":

Себестоимость строительства для всех регионов сопоставима. То есть построить дом в Москве стоит примерно столько же, столько и в Барнауле. А стоимость квадратного метра жилья существенно отличается. Новостройка в столице стоит около 200 тыс. рублей за квадрат, а в нашем городе — 35-40 тыс. рублей. Вот и посудите, есть ли возможность у местного бизнеса строить за свой счет, а потом безвозмездно передавать на баланс муниципалитета школы, сады и поликлиники.

Зинаида Герасимович полагает, что на этот раз желающие участвовать в аукционе на право строительства жилья и соцобъектов в квартале 2032 найдутся: "Застройщики нуждаются в земле. Но это угрожает стабильности строительного бизнеса края. Мы уже потеряли "Алтайкосохимстрой", на гране банкротства "СтройГАЗ" и так далее".

В числе потенциальных претендентов — "Жилищная инициатива". Но ее руководитель тоже с осторожностью смотрит на будущий участок строительства.

Юрий Гатилов,

руководитель компании "Жилищная инициатива":

Квартал 2032 расположен в границах охранной зоны ЛЭП, которая занимает пятую часть участка. Под дома и соцобъекты остается меньше места, чем обычно. Чтобы соблюсти свои интересы, застройщики будут вынуждены строить плотнее, а это ухудшает уровень комфорта жилья. Но в аукционе участвовать все равно будем.

Справка

Квартал 2032 расположен в границах улиц Сергея Семенова, 65 лет Победы, Энтузиастов и Солнечная Поляна. Начальная цена аукциона — 127,4 млн рублей. Это на 28 млн меньше, чем в предыдущие две попытки. Шаг аукциона (равен 3% от начальной цены предмета аукциона) – 3,8 млн рублей. Размер задатка 63,7 млн рублей. Размер ежегодной арендной платы, за исключением первого арендного платежа, составляет 5,8 млн рублей. То есть, за пять лет застройщик заплатит еще 23,2 млн рублей.

Ориентировочная общая площадь планируемого к строительству жилья 173 тыс. кв. м. Срок действия договора о комплексном освоении территории – 10 лет. Срок аренды земельного участка – 5 лет.