Россияне сократили расходы на ипотеку

За последний год россияне стали тратить меньшую часть своих доходов на обслуживание ипотечных кредитов. В сравнении с 2016 годом, в I квартале 2017 отношение платежей по ипотеке к доходам заемщиков снизилось на 4 п.п. и составило 45% зарплаты. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на статистику Банка России.
Эксперты объясняют тенденцию заметным сокращением процентных ставок по ипотеке, так как реальные доходы россиян в 2016-2017 годах продолжали снижаться. Более того, по данным Национального бюро кредитных историй, средний размер ипотечного кредита вырос на 4,2% по сравнению с прошлым годом. Специалисты предполагают, что ипотека может подешеветь еще на 1–2 п.п. в течение ближайших полутора лет.
По мнению руководителя аналитического центра "Русипотека" Сергея Гордейко, доля просрочки по ипотечным кредитам в перспективе будет только снижаться, а социальных дефолтов не будет совсем.
По данным ЦБ, на начало 2016 года средняя ставка по ипотеке составляла 12,92%, а к концу I квартала 2017-го снизилась до 11,68%. Смягчение процентных условий стало возможно благодаря падению ключевой ставки Центробанка.
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