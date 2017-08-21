Шахматы, гольф, водопад: чем удивит крыша дома на ул. Интернациональной, 47

Вечерняя подсветка. Фото : архив ООО "Домстрой-Барнаул". Благоустройство придомовой территории. Фото : архив ООО "Домстрой-Барнаул". Благоустройство придомовой территории. Фото : архив ООО "Домстрой-Барнаул". Благоустройство придомовой территории. Фото : архив ООО "Домстрой-Барнаул". Благоустройство придомовой территории. Фото : архив ООО "Домстрой-Барнаул". Благоустройство придомовой территории. Фото : архив ООО "Домстрой-Барнаул". Благоустройство придомовой территории. Фото : архив ООО "Домстрой-Барнаул".

Даже само расположение зоны отдыха — необычно. Благоустроенная территория расположена на крыше подземного паркинга. Попасть на нее можно из вестибюля третьего этажа, рассказала Инна Целовальникова, автор дизайн-проекта ландшафта территории. Это залог того, что во двор не попадут посторонние люди.

По словам Инны Целовальниковой, на компактной площади застройщику и дизайнерам удалось создать пространство, где было бы уютно всем жильцам.

Территория разделена на зоны:

для детей (с песочницей и спортивным комплексом);

для уединенного отдыха (с искусственным фонтаном);

общественная: здесь можно, например, провести время небольшой компанией;

развлекательные площадки с парковыми шахматами и полем для игры в мини-гольф.

Ирина Целовальникова,

автор проекта благоустройства:

Парковые шахматы легко встретить в ведущих зонах отдыха страны. Например, в парках Горького и Сокольниках в Москве. Игра в такие шахматы - и интеллектуальное развлечение, и неплохая физическая разминка.

Благоустроенная территория крыши паркинга будет богата зеленью. Здесь посадят рябины, сосны, яблони, а также другие эстетичные и устойчивые к ветру и морозу культуры.

Напомним, компания "Домстрой-Барнаул" завершает строительство дома бизнес-класса на улице Интернациональной, 47. Застройщик планирует сдать его в эксплуатацию уже в октябре этого года, существенно раньше разрешенного срока. Этот элитный дом отличается от других высоток в центре города невиданным сочетанием комфорта и эстетики. Подробнее о месторасположении дома, особенностях архитектуры, планировках и банках-партнерах читайте здесь.

О том, почему холл элитной новостройки способен поднять настроение жильцам и их гостям, ранее рассказывал известный архитектор Александр Деринг.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom-barn.ru