Шахматы, гольф, водопад: чем удивит крыша дома на ул. Интернациональной, 47

Благоустройство придомовой территории — еще один козырь дома бизнес-класса, который возводит компания "Домстрой-Барнаул" в тихом центре краевой столицы — на ул. Интернациональной, 47. Будущих жильцов элитной новостройки ждет новаторская зеленая зона с невиданным для Барнаула набором активностей.
Даже само расположение зоны отдыха — необычно. Благоустроенная территория расположена на крыше подземного паркинга. Попасть на нее можно из вестибюля третьего этажа, рассказала Инна Целовальникова, автор дизайн-проекта ландшафта территории. Это залог того, что во двор не попадут посторонние люди.
По словам Инны Целовальниковой, на компактной площади застройщику и дизайнерам удалось создать пространство, где было бы уютно всем жильцам.
Территория разделена на зоны:
- для детей (с песочницей и спортивным комплексом);
- для уединенного отдыха (с искусственным фонтаном);
- общественная: здесь можно, например, провести время небольшой компанией;
- развлекательные площадки с парковыми шахматами и полем для игры в мини-гольф.
Ирина Целовальникова,
автор проекта благоустройства:
Парковые шахматы легко встретить в ведущих зонах отдыха страны. Например, в парках Горького и Сокольниках в Москве. Игра в такие шахматы - и интеллектуальное развлечение, и неплохая физическая разминка.
Благоустроенная территория крыши паркинга будет богата зеленью. Здесь посадят рябины, сосны, яблони, а также другие эстетичные и устойчивые к ветру и морозу культуры.
Напомним, компания "Домстрой-Барнаул" завершает строительство дома бизнес-класса на улице Интернациональной, 47. Застройщик планирует сдать его в эксплуатацию уже в октябре этого года, существенно раньше разрешенного срока. Этот элитный дом отличается от других высоток в центре города невиданным сочетанием комфорта и эстетики. Подробнее о месторасположении дома, особенностях архитектуры, планировках и банках-партнерах читайте здесь.
О том, почему холл элитной новостройки способен поднять настроение жильцам и их гостям, ранее рассказывал известный архитектор Александр Деринг.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom-barn.ru
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