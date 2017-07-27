Суд возобновил дело о банкротстве "СтройГАЗа"

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решение краевого арбитражного суда, который ранее приостановил дело о банкротстве строительной компании "СтройГАЗ". Об этом сообщает "Интерфакс".
Ранее краевой арбитраж приостановил дело до момента рассмотрения другого спора, где компания "Эксперт" требовала со "СтройГАЗа" долг в 345 тыс. рублей, а позже уступило это право фирме "Альфа-Проект". Однако в наличии задолженности со стороны "СтройГАЗа" усомнился "Банк Финсервис", поэтому рассмотрение дела затянулось.
В итоге один из кредиторов застройщика, банк "Международный финансовый клуб", настоял на возобновлении дела о банкротстве. Апелляционная инстанция сначала отказала заявителю, однако в кассации согласились с доводами кредитора. Суд признал, что приостановление производства "ведет к затягиванию дела о несостоятельности (банкротстве) должника, нарушению прав других кредиторов".
В результате Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил определение и постановление судов первых двух инстанций.
Также стало известно, что 24 июля судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении "СтройГАЗа" на сумму 152,1 млн рублей. Приставы намерены обратить взыскание на заложенное имущество.
Напомним, что по итогам 2016 года компания "СтройГАЗ" сработала с убытком. Сейчас предприятие находится в экономической яме, а арбитражный суд Алтайского края с сентября этого года рассматривает иски о банкротстве. На данный момент судебные тяжбы продолжаются, а список кредиторов пополняют новые компании, свидетельствуют материалы дела.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.