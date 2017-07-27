Суд возобновил дело о банкротстве "СтройГАЗа"

Ранее краевой арбитраж приостановил дело до момента рассмотрения другого спора, где компания "Эксперт" требовала со "СтройГАЗа" долг в 345 тыс. рублей, а позже уступило это право фирме "Альфа-Проект". Однако в наличии задолженности со стороны "СтройГАЗа" усомнился "Банк Финсервис", поэтому рассмотрение дела затянулось.

В итоге один из кредиторов застройщика, банк "Международный финансовый клуб", настоял на возобновлении дела о банкротстве. Апелляционная инстанция сначала отказала заявителю, однако в кассации согласились с доводами кредитора. Суд признал, что приостановление производства "ведет к затягиванию дела о несостоятельности (банкротстве) должника, нарушению прав других кредиторов".

В результате Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил определение и постановление судов первых двух инстанций.

Также стало известно, что 24 июля судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении "СтройГАЗа" на сумму 152,1 млн рублей. Приставы намерены обратить взыскание на заложенное имущество.

Напомним, что по итогам 2016 года компания "СтройГАЗ" сработала с убытком. Сейчас предприятие находится в экономической яме, а арбитражный суд Алтайского края с сентября этого года рассматривает иски о банкротстве. На данный момент судебные тяжбы продолжаются, а список кредиторов пополняют новые компании, свидетельствуют материалы дела.