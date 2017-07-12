Московский банк хочет обанкротить известного депутата АКЗС

Банк "Финсервис" подал заявление о признании банкротом Всеволода Кондратьева, депутата АКЗС и, согласно сведениям краевого парламента, замдиректора компании "СтройГАЗ". Чуть раньше этот же банк подал заявление на банкротство бывшего гендиректора "СтройГАЗа" Евгения Ледина. Оба были поручителями по кредитам, которые это кредитное учреждение выдало строительной компании.
Решение о взыскании солидарно с Всеволода Кондратьева, Евгения Ледина, строительного-проектно-промышленного предприятия "СтройГАЗ", ЖБИ-100 и торгового дома "СтройГАЗ-Цемент" долга по кредиту, выданному банком "Финсервис", вынес в марте 2017 года Дорогомиловский районный суд Москвы. Сумма долга в решении не указана.
И Кондратьев, и Ледин были поручителями по кредиту, выданному этой строительной компании, следует из решения суда. Этим же решением обращено взыскание на имущество, заложенное при получении кредита в банке: квартиры, земельные участки, здание лыжной базы.
22 июня банк "Финсервис" подал заявление в арбитражный суд края о признании банкротом Евгения Ледина, в документах фигурирует его долг в 152 млн рублей. Пока заявление оставлено без движения.
А 6 июля аналогичное заявление подано уже на банкротство Кондратьева.
Справка
Всеволод Кондратьев трижды избирался депутатом АКЗС от "Единой России", несколько лет руководил региональной общественной приемной этой партии, в АКЗС прошлого созыва возглавлял комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству. В 2009-2011 годах он был гендиректором "СтройГАЗа".
Кого из депутатов банкротили
И он не первый депутат нынешнего созыва АКЗС, избранного осенью, которого пытается обанкротить кредитор. Ранее рассматривалось дело Андрея Волкова. Но оно началось еще до выборов и в мае 2017 года прекращено. Волков погасил долг по налогам, а с двумя другими кредиторами заключил мировое соглашение.
Ранее были признаны банкротами депутаты АКЗС прошлого созыва Михаил Фокин, Юрий Титов, Артак Махсудян и Сергей Бродников. Дела еще не завершены.
Вокруг "СтройГАЗа"
Добавим, что арбитраж сейчас рассматривает заявления различных кредиторов о признании банкротами группы юрлиц, связанных со "СтройГАЗом".
В Торговом доме "СтройГАЗ-Цемент" введено наблюдение 6 февраля. Его задолженность на эту дату составила 228 млн рублей. 28 июня наблюдение введено и в ЖБИ-100 (владелец 100% долей - "СтройГАЗ"). В заявлении фигурирует сумма долга за оказание юридических услуг чуть больше 300 тыс рублей.
А вот решение по заявлению о банкротстве самого "СтройГАЗа" до сих пор не вынесено, хотя оно поступило еще в сентябре 2016 года. Соучредители этой компании пока официально не комментировали, почему компания попала в сложное финансовое положение. По данным "Интерфакса", по итогам 2016 года эта компания получила убытки в сумме почти 670 млн рублей.
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