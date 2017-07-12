Московский банк хочет обанкротить известного депутата АКЗС

Решение о взыскании солидарно с Всеволода Кондратьева, Евгения Ледина, строительного-проектно-промышленного предприятия "СтройГАЗ", ЖБИ-100 и торгового дома "СтройГАЗ-Цемент" долга по кредиту, выданному банком "Финсервис", вынес в марте 2017 года Дорогомиловский районный суд Москвы. Сумма долга в решении не указана.

И Кондратьев, и Ледин были поручителями по кредиту, выданному этой строительной компании, следует из решения суда. Этим же решением обращено взыскание на имущество, заложенное при получении кредита в банке: квартиры, земельные участки, здание лыжной базы.

22 июня банк "Финсервис" подал заявление в арбитражный суд края о признании банкротом Евгения Ледина, в документах фигурирует его долг в 152 млн рублей. Пока заявление оставлено без движения.

А 6 июля аналогичное заявление подано уже на банкротство Кондратьева.

Справка

Всеволод Кондратьев трижды избирался депутатом АКЗС от "Единой России", несколько лет руководил региональной общественной приемной этой партии, в АКЗС прошлого созыва возглавлял комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству. В 2009-2011 годах он был гендиректором "СтройГАЗа".

Кого из депутатов банкротили

И он не первый депутат нынешнего созыва АКЗС, избранного осенью, которого пытается обанкротить кредитор. Ранее рассматривалось дело Андрея Волкова. Но оно началось еще до выборов и в мае 2017 года прекращено. Волков погасил долг по налогам, а с двумя другими кредиторами заключил мировое соглашение.

Ранее были признаны банкротами депутаты АКЗС прошлого созыва Михаил Фокин, Юрий Титов, Артак Махсудян и Сергей Бродников. Дела еще не завершены.

Вокруг "СтройГАЗа"

Добавим, что арбитраж сейчас рассматривает заявления различных кредиторов о признании банкротами группы юрлиц, связанных со "СтройГАЗом".

В Торговом доме "СтройГАЗ-Цемент" введено наблюдение 6 февраля. Его задолженность на эту дату составила 228 млн рублей. 28 июня наблюдение введено и в ЖБИ-100 (владелец 100% долей - "СтройГАЗ"). В заявлении фигурирует сумма долга за оказание юридических услуг чуть больше 300 тыс рублей.

А вот решение по заявлению о банкротстве самого "СтройГАЗа" до сих пор не вынесено, хотя оно поступило еще в сентябре 2016 года. Соучредители этой компании пока официально не комментировали, почему компания попала в сложное финансовое положение. По данным "Интерфакса", по итогам 2016 года эта компания получила убытки в сумме почти 670 млн рублей.