Депутат АКЗС Андрей Волков отдаст за долги квартиру в Новосибирске

2 мая арбитраж утвердил мировое соглашение между гендиректором частной компании, депутатом АКЗС Андреем Волковым и его кредиторами, по требованию которых суд возбудил дело о его личном банкротстве. По условиям соглашения, он, в частности, отдаст за долги одному из кредиторов свою квартиру в Новосибирске. Если же любое из условий соглашения будет нарушено, Волкова признают банкротом и его имущество пустят с молотка.
Заявление о признании банкротом Андрея Волкова (депутат АКЗС, фракция "Единая Россия", в материалах суда он фигурирует как гендиректор издательской группы "Макси Менеджмент") 25 апреля 2016 года подали в арбитражный суд его кредиторы - фирмы "Ремикс" и "Реминко+".
Они были подрядчиками у управляющих компаний "Прогресс плюс" и "Коммунал Элит". А Волков был соучредителем одной из УК и учредителем другой. Не получив полной оплаты, фирмы сумели добиться решения суда о взыскании денег лично с депутата.
Поскольку выплаты долга в полном объеме они так и не дождались, то попытались его обанкротить. В августе ему ввели реструктуризацию — формально это означает, что банкротом он не признан, а будет гасить долги постепенно.
В ходе банкротства его конкурсный кредитор фирма "Ремикс" добилась признания недействительной сделки Волкова по договору дарения. Согласно материалам арбитража, в декабре 2015 года Волков подарил своей матери квартиру в Новосибирска (20,7 кв метров).
Представитель фирмы "Ремикс" считал, что Волков при совершении сделки по дарению квартиры злоупотребил правом — ведь сделка была безвозмездной, совершена с родственником, а ведь на тот момент у Волкова имелись долги. Стало быть, сделка была направлена на причинение вреда кредиторам.
В феврале 2017 года суд восстановил право Волкова на эту квартиру. И теперь, заключив мировое соглашение, стороны договорились: жилье пойдет на погашение части долга перед "Реминко+".
Справка
Мировое соглашение - процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения для прекращения дела о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами (статьи158 и 213.31 закона "О банкротстве"). В случае возобновления производства по делу о банкротстве гражданина в связи с нарушением условий мирового соглашения гражданин признается банкротом и в отношении гражданина вводится реализация имущества гражданина.
Новосибирская квартира Волкова стоит 1,15 млн рублей, а его долг перед этим кредитором - 1,4 млн. Поэтому оставшийся долг, по условиям мирового соглашения, Волков должен будет погасить к 30 апреля 2019 года.Платить этому кредитору он будет сначала по 7,5 тыс. в месяц, а последние четыре месяца 12-27 тыс. рублей.
Долг второму кредитору (997 млн рублей) Волков будет отдавать только деньгами: он должен выплачивать ему ежемесячно по 34-47 тыс рублей в месяц, только в последние три месяца — по 24-25 тыс.
Исполнение Волковым обязательств перед кредитором обеспечиваются залогом имущества издательской группы "Макси Менеджмент" - земельного участка и недостроенного жилого дома в селе Бобровка. Договор залога уже оформлен.
По условиям соглашения, Волков также должен оплатить все текущие расходы, включая оплату госпошлины, вознаграждение финуправляющему, расходы на раскрытие информации о банкротстве. Если любое условие соглашения будет нарушено, дело о банкротстве возобновится, Волкова признают банкротом и введут ему процедуру реализации.
Ранее суд признал банкротами депутатов АКЗС прошлого созыва Артака Махсудяна, Юрия Титова, Михаила Фокина и Сергея Бродникова. Всем им введена реализация имущества, процедура еще не завершена.
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