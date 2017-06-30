На аукционе продали хостел в центре Барнаула, владелец которого обанкротился

Здание на ул. Привокзальной, 9 и право аренды участка по этому же адресу, принадлежавшие предпринимателю-банкроту Салижану Раимжанову, продали на торгах за 10 млн рублей. Это в 2,7 раза меньше начальной цены. По данным ДубльГИС, по этому адресу работает хостел "Барнаул".
56-летний Салижан Раимжанов — один из первых в крае предпринимателей, признанных банкротами как гражданин: это произошло 14 декабря 2015 года. Его кредитор Владимир Герасименя, ссудивший Раимжанову более 7 млн рублей, подал заявление о его банкротстве 1 октября 2015 года (в день вступления в силу возможности банкротить граждан).
Как выяснилось в ходе ведения дела о банкротстве, задолжал банкрот не только ему.
Салижан Раимжанов был руководителем барнаульских компаний "АлтайСтройСтиль" и "Витязь", какое-то время назад его называли руководителем пекарни "Четыре пекаря" (ликвидировано в 2012 году). Сейчас в реестр требований кредиторов включено 79 млн рублей.
В числе его кредиторов — Андрей Макулов (ныне член совета директоров "Фор-Банка"), которому он не вернул 32 млн рублей. А также две матери его детей (одна — бывшая жена), на содержание которых он задолжал алименты.
В ходе банкротства еще в 2016 году были проданы его автомобили. Белый "Мерседес-Бенц Е250" 2011года выпуска купил барнаулец купил за 1,137 млн рублей (авто находится в залоге). А черный "РеноМеган" 2006 года выпуска - другой барнаулец за 118,3 тыс. рублей.
И вот 27 июня на торгах продано принадлежавшее Раимжанову здание на ул. Привокзальной, 9 (в нем три объекта), где находится хостел "Барнаул", а также право аренды участка. Весь лот приобрела предприниматель Алла Набокина за 10,85 млн рублей (основной вид деятельности Набокиной — розничная торговля), заявка которой был единственной. Начальная цена этого здания была 27 млн, но торги дважды откладывались - не было заявок.
Очевидно, на очереди продажа принадлежащей Раимжанову подземной автостоянки на Привокзальной, 7а, которую он купил у предпринимателя Александра Белокопытова в 2006 году.
Судя по материалам дел о банкротстве, предприниматели как физлица не так уж редко имеют в собственности не только личное, но и производственное имущество. К примеру, сейчас выставлено на торги имущество владельца "Альтаир-Агро" Сергея Ножкина. Кроме автомобиля Porshe Cayenne продается массажер, термокамера, гильотина Magurit, генератор льда, вакуумно-упаковочная машина и др.
Но продается имущество банкротов обычно с третьей-четвертой попытки, приводит данные "Интерфакс", и число участников торгов весьма невелико. Высокая конкуренция есть только тогда, как имущество весьма ликвидное: к примеру, на торгах по продаже участков в Московской области может быть до десятка участников. В 2016 году 84% граждан-банкротов ничего не выплатили кредиторам.
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