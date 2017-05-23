В рамках реализации имущества владельца "Альтаир-агро" продадут Porshe Cayenne и гильотину

В числе активов, которые планируется выставить на продажу, указаны массажер, термокамера, гильотина Magurit, генератор льда вакуумно-упаковочная машина и др. Стоимость лота, объединяющего это имущество, — 7,4 млн руб. Также собираются реализовать автомобиль Porshe Cayenne (по начальной цене 3,6 млн руб.), квартиру в Барнауле (3,2 млн руб.) и 100% в ООО "Альтаир-агро" (2,5 млн руб.).

В сентябре 2016 года Сергея Ножкина, владельца крупнейшего алтайского мясоперерабатывающего предприятия "Альтаир-агро," признали банкротом по инициативе Сбербанка. На самом предприятии ввели конкурсное производство, а в марте 2017 года открыли процедуру реализации имущества.

В "Альтаир-агро" конкурсное производство введено в июне 2016 года. Иск о банкротстве компании подала ПСК "Синергия" (Барнаул), которой "Альтаир-агро" задолжало 794,8 тыс. руб. Всего на момент введения конкурсного производства задолженность "Альтаир-агро" перед кредиторами превысила 2,7 млрд руб. В марте 2017 года имущественный комплекс предприятия приобрела омская группа "Руском" за 596,9 млн руб. Новый владелец планирует инвестировать 400 млн руб. в завершение строительства свинокомплекса и запустить производство 5 тыс. тонн свинины к 2019 году, пишет "Коммерсантъ".