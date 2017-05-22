Александр Лукьянов: "Два скотовоза завозят свиней в Ребрихинский район раз в четыре дня"

Александр Лукьянов напомнил, что в число активов обанкротившейся компании "Алтаир-Агро" в Ребрихинском районе входят два свинокомплекса: в селах Клочки и Паново. Мощность каждого - 24 тыс. голов. Кроме того, в комплекс входит комбикормовый завод с зернохранилищем на 10 тыс тонн и мясоперерабатывающий комплекс.

Но инвестпроект компании "Альтаир-агро" не был завершен — компании не хватило средств. 24 июня 2016 года компания признана банкротом, введено конкурсное производство. А 23 марта уже 2017 года на открытых торгах имущественный комплекс за 596,9 млн рублей выкупила компания "Барнаульский пищевик" .

По словам чиновника, новый собственник уже начал завозить ремонтный молодняк: на 22 мая завезено 1125 свинок, это примерно половина от того, что запланировано.

Александр Лукьянов,

первый зам председателя правительства Алтайского края:

Процесс идет, каждые четыре дня два скотовоза завозят поголовье. То есть за май-июнь поголовье будет полностью завезено. Поставить надо 2200 голов. К концу 2019 года — в мае-июне будет идти покрытие, ближе к осени опорос, со следующего года начнется убой — с февраля 2018 года, и к 2019 году комплекс выйдет на проектную мощность.

Александр Лукьянов говорит, что новый собственник заинтересован в развитии проекта, а власти — в том, чтобы предприятие платило зарплату и налоги. И сейчас совместно с администрацией Ребрихинского района прорабатывается вопрос обеспечения его землями сельхозназначения — чтобы оно имело кормовую базу. В планах — выделить не менее 7 тыс. гектар.

Пока менее понятна судьба другого предприятия, входившего в группу компаний "Альтаир-Агро", также признанного банкротом: хозяйства "Боровлянское". По словам Александра Лукьянова, конкурсное производство здесь было открыто позже, соответственно, на торги имущественный комплекс еще не выставлялся.

В состав имущества, согласно данным дела о его банкротстве, входит и техника (в том числе посевные комплексы John Deer и BOURGAULT) и оборудование, и недвижимость, и более 30 участков из категории земель сельхозназначения разной площади, которые принадлежат "Боровлянскому" земля принадлежит на праве собственности.

Александр Лукьянов,

первый зам председателя правительства Алтайского края: