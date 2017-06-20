Вице-губернатора из команды Михаила Евдокимова хотят обанкротить

Заявление о признании бывшего вице-губернатора и энергетика Анатолия Полонского банкротом подал Антон Ботвинов. Ботвинов сообщил суду, что Полонский задолжал ему 8,6 млн рублей (4 млн рублей основной долг, остальное — проценты и штрафы) и попросил ввести реализацию имущества своего должника — то есть распродажу.

На одном из заседаний представитель Анатолия Полонского заявил, что считает требования обоснованными и тоже полагает, что необходимо ввести процедуру реализации имущества.

Заявление Ботвинов подал в конце апреля, суд принял его к рассмотрению 5 мая. В июне к делу о банкротстве пожелала присоединиться Елена Рехтина из Бийска, сообщившая, что Полонский должен деньги и ей, и это подтверждается решениями судов. Но 2 июня ее заявление оставлено без движения — она не представила суду доказательства уплаты госпошлины.

Так что пока Полонский банкротом не признан. Ближайшее заседание суда состоится в июле.

Анатолий Полонский родился 1 марта 1954 года в селе Северка Ключевского района. В 1994 -1997 годах работал гендиректором "Алтайэнерго", в феврале 1997 был назначен начальником теруправления Госэнергонадзора по Алтайскому краю. А вице-губернатором в администрации Михаила Евдокимова он проработал недолго — с начала 2005 года до конца августа того же года. После гибели народного губернатора в августе 2005 год все заместители губернатора ушли в отставку.

Как писал в свое время altapress.ru, Полонский считался давним другом и деловым партнером Михаила Евдокимова, его называли спонсором его избирательной кампании. После ухода из администрации он какое-то время работал замдиректора по инновационной работе Института водных и экологических проблем СО РАН.

Кроме того, Полонский был депутатом АКЗС в 1996-2000 годах. Сейчас он живет в Барнауле, эта информация содержится в материалах арбитража.

Справка

Банкротство физических лиц введено с 1 октября 2015 года. Во многих случаях по итогам процедуры удовлетворяется лишь малая часть требований кредиторов, нередко кредиторы не получают вообще ничего. Так, в деле о банкротстве бывшего руководителя строительного бизнеса Владимира Мудрика кредиторы получили 0,002%, имущества, которое заинтересовало бы покупателей, у него не нашлось. Долг в 958 млн рублей был списан.

И напротив, его сын Никита Мудрик, тоже признанный банкротом, лишился двух нежилых помещений и квартиры в элитном доме. Вторую долю этой же квартиры, принадлежавшую признанной банкротом супруге Мудрика-старшего, тоже продали. Нежилое помещение, принадлежавшее его брату, ушло с молотка в конце мая, а часть долей на недвижимость в центре города, собственником которых был еще один банкрот из этой семьи Даниил Мудрик, продали еще в феврале.