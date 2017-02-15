У барнаульского Росреестра не заработал электронный сервис, который запустили с 1 января

1 января 2017 года вступил в силу ФЗ N218 "О государственной регистрации недвижимости", который и дал старт работе Единому государственному реестру недвижимости. Сервис объединил базу Государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).

Роман Виноградов,

юрист:

Законодатель планировал упростить регистрацию и ведение реестра объектов недвижимости. Раньше часто в ЕГРП отражались одни сведения, а ГКН в отношении того же объекта содержал иные сведения. Теперь объект недвижимости ставится на кадастровый учет и одновременно регистрируются права собственности на него.

Однако, говорят участники рынка недвижимости Барнаула, старт работы базы ЕГРН столкнулся с проблемами: два источника информации не синхронизировали. "Невозможно заказать выписки по объектам через сайт Росреестра. Представители управления на наш запрос отвечают, что сейчас нет технической возможности объединить базы, но над этим ведутся работы", — уточнил Виноградов. Пока собственники недвижимости вынуждены заказывать бумажный вариант выписки.

Наталья Мацкевич,

эксперт по недвижимости АН "Дом":

Такой порядок работы усложняет, например, сделку с ипотекой. Чтобы получить бумажную выписку из ЕГРН, нужно прийти в Росреестр и записаться на прием к специалисту. Не всегда подать заявление удается в тот же день. МФЦ в данном случае услуги не оказывает. На подготовку выписки уходит около трех дней. До 1 января риэлторы, банки и нотариусы имели ключи доступа к базам ЕГРП и ГКН. Мы могли без затрат для клиента готовить такую выписку.

По словам Натальи Мацкевич, выписка из ЕГРН нужна и для того, чтобы предварительно проверить чистоту сделки: уточнить, действительно ли объект принадлежит данному человеку. "Сейчас от этой процедуры часто отказываются, не желая тратить время и деньги", — говорит эксперт.

Стоимость бумажной выписки из ЕГРН приказом Минэкономразвития России с 1 января 2017 года для физлица стоит 750 рублей, для юрлица — 2200 рублей. Выписка в электронном виде стоит на порядок меньше: физическому лицу - 300 рублей, а юридическому — 600 рублей. В Росреестре не уточняют, когда электронный сервис заработает.