В Алтайском крае опасаются, что новый закон полностью остановит стройку

Согласно новеллам закона, большая часть строительных организаций (кроме совсем мелких) должна состоять в саморегулируемых организациях. Это автоматически обязывает их иметь по два специалиста определенной квалификации, зарегистрированных в Нацреестре. Однако выполнить последнее требование к назначенному сроку не удастся.

Зинаида Герасимович,

президент Ассоциации СРО "Алтайские строители":

В национальном реестре специалистов в области строительства должно состоять порядка 230 тысяч членов, по факту их 13 тысяч. Законодатель говорит о том, что если у компании в этом реестре нет двух специалистов, то она не имеете права заниматься строительной деятельностью. Мы считаем, что есть объективные причины, почему строители Алтайского края не успели зарегистрировать своих специалистов и это нужно принимать во внимание.

В числе объективных причин — сроки, в которые строителям нужно перестроиться. Закон №372-ФЗ появился в июле 2016 года, а последний подзаконный акт — 18 мая 2017 года. Строителям дали чуть больше месяца, чтобы зарегистрировать специалистов: собрать документы, заверить необходимые у нотариуса, а также получить справку об отсутствии судимости. Последнюю должны готовить месяц, но по факту получается больше полутора месяцев.

Зинаида Герасимович,

президент Ассоциации СРО "Алтайские строители":

Также не все могут найти специалистов, подходящих под требования закона: с высшим профильным образованием и стажем более 10 лет. У нас около 70 организаций, которые не могут найти специалиста, подходящего под эти требования. Особенно это актуально для районов. Часто там работают люди со средним техническим образованием или имеют высшее, но, например, юридическое. Этот момент в законе не продуман. Как мы будем работать с 1 июля. Блокировать стройку?

Президент Ассоциации СРО "Алтайские строители" уточнила, что все профильные СРО и строительные организации Алтайского края подготовили в Минстрой РФ информационные письма и просила Госинспекцию принять во внимание данные обстоятельства. Андрей Степанов, начальник Госинспекции Алтайского края, ответил, что надзорные орган должен действовать в рамках актуального закона. Выступающий с докладом специалист подчеркнул, что строители должны учесть нововведения закона, а госинспекции в рамках плановых проверок будет проверять наличие необходимых документов.

Президент Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин все же надеется, что законодатель предусмотрит переходный период и позволит строителям выполнить нормы нового закона. Герасимович уточняет, что с учетом темпов подачи заявлений, о которых отчитывается Минстрой, такой период может занять около полугода. "Мы не можем на это время остановить стройку. Появятся обманутые дольщики, мы не выполним губернаторскую программу "80 на 80". перечислять можно бесконечно", - подчеркнула специалист.