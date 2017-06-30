Проектировщиков не стали наказывать за обрушение кровли барнаульского ТРЦ "Галактика"

Строители Барнаула выяснили, что за обрушение кровли в ТРЦ Галактика" над магазином "Ашан" у компании "Оборонэкспертиза", которая проводила экспертизу проекта, не отобрали лицензию. Об этом 29 июня говорили в Госинспекции Алтайского края на мероприятии по итогам работы отрасли в первом полугодии.
Напомним, что 26 декабря над магазином "Ашан" в ТРЦ "Галактика" обрушилась кровля. По факту происшествия собрали комиссию во главе с Госинспекцией Алтайского края. 11 января на официальном сайте края сообщили, что госэкспертиза выявила нарушения, допущенные при проектировании: отсутствие расчетов фактических нагрузок от рекламной конструкции, а также несоответствие конструктивных решений рекламы и кровли здания.
Кроме того, по данным главного управления МЧС России по Алтайскому краю, в период происшествия повсеместно на территории Алтайского края была превышена сезонная норма выпавших осадков, что могло привести к аварийной ситуации в торговом центре.
"Получилось так, что снеговая нагрузка была выше расчетной. Плюс ветер. Слава богу, что обошлось без жертв", — рассказал в Госинспекции Александр Брикотнин, возглавляющий местный филиал "Оборонэкспертизы". Он перечислил выводы, которые компания сделала после происшествия и рассказал, например, что теперь будет вести архив входящих на экспертизу документов.
На заседании Александр Мишустин, президент Союза строителей Алтайского края, задал представителю компании вопрос: "Вы признаете себя виновным в том, что пропустили ошибку в проекте здания ТРЦ "Галактика". Однако представитель "Оборонэкспертизы" не смог внятно на него ответить.
В ходе совещания выяснилось, что проектировщики и проверявшая их негосударственная "Оборонэкспертиза", не лишены лицензии. Также в СМИ так и не появилось четкого заявления, кто виноват в том, что кровля над магазином "Ашан" рухнула: проектировщики и проверявшая их инспекция или строители? Госинспекции Алтайского края сообщала только о том, что застройщика и подрядчика наказали из-за того, что "Госстройнадзором были выявлены нарушения обязательных требований в области строительства".
Из сообщения Госинспекции края:
Застройщику объекта ООО "БАМЗ" и генеральному подрядчику ООО "Строительная компания Платформа Сибирь" назначены административные наказания в виде штрафов в размере 100 000 рублей каждому.
Напомним, что с начала июня магазин "Ашан", а вместе с ним и первая очередь "Галактики", вновь открыты для посетителей. В мае замруководителя государственной инспекции Алтайского края Виталий Такаш, рассказал altapress.ru, что здание восстановили, обследовали и готовы ввести в эксплуатацию.
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